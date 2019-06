Boxe | grande notte al PalaLido di Milano | Patera-Hyland per il titolo europeo

Boxe – Partito il countdown per il grande evento del Foro Italico : Michael Buffer presentatore d’eccezione : Il leggendario Michael Buffer presenterà il grande evento dell’11 luglio al Foro Italico di Roma! Straordinario: per la prima volta una manifestazione di pugilato italiana sarà presentata dal leggendario Michael Buffer. Merito della sinergia tra Opi Since 82, Matchroom Boxing Italy e DAZN. Da decenni, Michael Buffer presenta i più importanti eventi della Boxe americana, ma definirlo ring announcer è riduttivo perché la sua popolarità è ...

Boxe - Europei 2019 : grande esordio di Paolo Di Lernia - surclassa Pijetraj e vola agli ottavi di finale : Ottimo esordio di Paolo Di Lernia agli Europei 2019 di Boxe che si stanno disputando a Minsk (Bielorussia) all’interno della cornice degli European Games, competizione multisportiva giunta alla seconda edizione. L’azzurro ha surclassato il croato Erik Pijetraj nei sedicesimi di finale dei 64 kg, tutto estremamente facile per il nostro portacolori che si è imposto per decisione unanime (5-0) staccando così il pass per gli ottavi di ...

Boxe – Manny Pacquiao in grande forma per il match contro Keith Thurman : gli allenamenti del pugile filippino [GALLERY] : Manny Pacquiao si sta allenando duramente a Los Angeles per la sua sfida contro Keith Thurman: il pugile filippino è in grade forma Il prossimo 20 luglio, presso la MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, Manny Pacquiao tornerà sul ring. Il pugile filippino, con all’attivo 61 vittorie e 2 sconfitte in carriera, affronterà il campione welterweight Keith Thurman. Lo statunitense, con 29 vittorie e 0 sconfitte all’attivo, aveva dichiarato in ...

Torna la grande Boxe all’Allianz Cloud di Milano : Daniele Scardina difende il titolo internazionale IBF contro Alessandro Goddi : Il 28 giugno Torna la grande boxe all’Allianz Cloud (ex Palalido) di Milano: Daniele Scardina difende il titolo internazionale IBF in un derby tutto italiano contro Alessandro Goddi, Francesco Patera la corona europea dei pesi leggeri contro Paul Hyland Jr, in diretta su DAZN Venerdì 28 giugno alla storica Allianz Cloud (ex Palalido) in Piazzale Stuparich a Milano, con diretta su DAZN, Daniele Scardina difenderà il titolo internazionale ...