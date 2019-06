Boxe | European Games 2019 | nel giorno di Assunta Canfora la Russia perde quasi tutte le

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) Giornata di semifinali nei cinque tornei femminili diagliin corso di svolgimento a Minsk, in Bielo. Se l’Italia può gioire con l’ingresso in finale di, lo stesso non può dire la, che piazza una sola sua pugile all’ultimo atto sulle quattro arrivate fino a quest’oggi. PESI MOSCA (51 kg) Con le semifinali composte dalle prime quattro teste di serie, a giungere in finale sono le numero 1 e 3. Con verdetto non unanime (4-1) la russa Svetlana Soluianova si libera della bulgara Gabriela Dimitrova, mentre la turca Buse Cakiroglu ribalta senz’appello, dominando il combattimento, il pronostico con la polacca Sandra Drabik. PESI PIUMA (57 kg) In entrambi i casi le sfide sul ring sono particolarmente combattute: nella prima semifinale l’irlandese Michaela Walsh sconfigge per 3-2 la russa Daria Abramova ...

