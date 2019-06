Boxe | Daniele Scardina difende il titolo internazionale IBF Sconfitto Goddi a Milano

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) Una vera e propria battaglia, un duello al cardiopalma colpo su colpo, uno show degno di nota che ha illuminato l’Allianz Cloud di: si può riassumere in questo modo il pirotecnico match trae Alessandro, un derby tutto italiano che metteva in palio ilIBF dei pesi supermedi.ha conservato la cintura imponendosi ai punti con verdetto unanime (96-94, 98-92, 97-93), il ribattezzato King Toretto si è confermato sul tronondo egregiamente ilche aveva conquistato a marzo contro Kekalainen e ha ribadito di avere delle doti tecniche molto interessanti che lasciano sperare per un ottimo futuro. Il pugile di Rozzano cercava delle conferme e le ha avute sconfiggendo il solido sardo al termine di una contesa equilibrata ma in cui ha prevalso la maggiore precisione dei colpi diil quale può proseguire ...

