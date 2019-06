BORSA ITALIANA OGGI Chiusura a +0 | 59% | Snam a -2 | 04% | 28 giugno 2019

ilsussidiario

(Di venerdì 28 giugno 2019)news. Piazza Affari chiude in rialzo. Sul listino principale bene Fineco e Juventus. In calo invecee Bper

sabinomaggi : RT @ToninoLeone: Un vicepresidente del consiglio che si esprime in questo modo nei confronti di una grande azienda italiana quotata in Bors… - donatellabc : RT @ToninoLeone: Un vicepresidente del consiglio che si esprime in questo modo nei confronti di una grande azienda italiana quotata in Bors… - morena_bo : RT @ToninoLeone: Un vicepresidente del consiglio che si esprime in questo modo nei confronti di una grande azienda italiana quotata in Bors… -