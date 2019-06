Bitter Sweet | spoiler episodi al 5 luglio | lite tra Nazli e Ferit | Deniz rifiuta Alya

Bitter Sweet - trame : il nipote di Ferit scappa dopo essere stato affidato agli Onder : Lo sceneggiato di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, approdato su Canale 5 dal 10 giugno, prosegue la sua messa in onda dal lunedì al venerdì con inizio alle 14:45. Nelle puntate che i telespettatori vedranno tra qualche settimana non mancheranno colpi di scena. Gli spoiler, infatti, segnalano che Nazli Piran e Ferit Aslan prenderanno un forte spavento. Tutto avrà inizio quando Demet e Hakan diventeranno i tutori legali del ...

Bitter Sweet - anticipazioni 17^ episodio : Demet tenta di smascherare Asuman : La serie televisiva di origini turche “Bitter sweet - Ingredienti d’amore”, continua a sorprendere. Nella puntata che andrà in onda su Canale 5 martedì 2 luglio, Demet, pur avendo ribadito ancora una volta al marito Hakan di non provare più amore nei confronti di Ferit Aslan, dimostrerà di aver mentito. La sorella di Deniz, gelosa di vedere il suo ex fidanzato trascorrere sempre più tempo in compagnia di Nazli Piran, metterà in atto un piano con ...

Bitter Sweet anticipazioni sedicesima puntata : Hakan in lacrime - Bulut lo consola : Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore continua a collezionare ottimi ascolti tv, rendendo orgogliosa la Mediaset per aver puntato tutto sulla soap turca. I telespettatori sono ammaliati da questa favola d'amore dal sapore 'dolceamaro' che ha come protagonista un’aspirante cuoca di nome Nazli e il burbero affarista della Pusula Holding, Ferit Aslan. La serie televisiva conta 26 puntate, ma in Italia ogni puntata viene divisa in tre episodi. ...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di lunedì 1° luglio 2019 : anticipazioni puntata BITTER SWEET – ingredienti d’amore di venerdì 28 giugno 2019: L’automobile che ha provocato la morte di Demir e Zeynep è stata manomessa… Hakan ordina a Resul di eliminare tutte le prove… Le ragazze, dopo essersi trattenute in piscina con Bulut, si preparano per il concerto di Alya… Potete leggere l'articolo BITTER SWEET, anticipazioni puntata di lunedì 1° luglio 2019 su Tv Soap.

Bitter Sweet - anticipazioni 1-5 luglio : Ferit incastrato - vincono Hakan e Demet : anticipazioni 1-5 luglio Bitter Sweet: Bulut protagonista della settimana Non ci sarà pace per Ferit e Nazli a Bitter Sweet nelle puntate che vanno dall’1 al 5 luglio, almeno stando alle anticipazioni ufficiali sulla prossima settimana. Anzitutto, come vi avevamo anticipato sin dagli inizi della soap opera turca, i telespettatori scopriranno che a manomettere la […] L'articolo Bitter Sweet, anticipazioni 1-5 luglio: Ferit incastrato, ...

Bitter Sweet Anticipazioni 28 giugno 2019 : Hakan vuole uccidere Ferit : Hakan, geloso, ordina a Bekir di liberarsi di Ferit e teme che la verità sulla morte di Zeynep e Demir venga a galla.

Trame Bitter Sweet : lo zio di Bulut malato - ha la febbre alta ed è aiutato da Nazli : Da lunedì 10 giugno ha avuto inizio la soap opera turca intitolata "Bitter sweet-Ingredienti d'amore", che tiene alta la concentrazione dello spettatore. Questa fiction segue il modello di "Cherry Season" e si concentra sulla tematica dell'amore, uno degli elementi principali della serie. Le anticipazioni delle puntate che vanno dall'1 al 5 luglio fanno notare che Ferit sarà vicino a scoprire la verità in merito all'incidente di Demir e Zeynep. ...

Bitter Sweet spoiler : il marito di Demet accusa Aslan e la Piran di aver rapito Bulut : È già entrata nel cuore dei telespettatori italiani la serie televisiva turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. La battaglia per ottenere l'affidamento del piccolo Bulut continuerà ad essere al centro delle trame nei prossimi episodi. Il bambino, dopo essere stato assegnato in modo definitivo ai coniugi Onder, troverà una soluzione per scappare di casa. Hakan, quando apprenderà della scomparsa del bimbo, avvierà subito le ricerche e allo stesso ...

Bitter Sweet - anticipazioni luglio : Deniz geloso dell'Aslan e Nazli : Da tre settimane su Canale 5 va in onda una nuova soap opera intitolata “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, già molto apprezzata dai telespettatori. Dalle anticipazioni riguardanti gli episodi che verranno trasmessi in Italia il prossimo mese, si evince che Ayla, certa che Deniz abbia perso completamente la testa per Nazli Piran, gli farà capire che la cuoca non ricambia affatto i suoi sentimenti. La cantante farà aprire gli occhi al suo ex ...

Bitter Sweet - anticipazioni : NAZLI e FERIT accusati di rapimento!!! : La battaglia legale per l’affidamento del piccolo Bulut (Alihan Turkdemir) continuerà ad essere una delle dinamiche fondamentali delle prossime puntate di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. La già difficile situazione si complicherà ulteriormente quando i perfidi Hakan (Necip Memili) e Demet (Alara Bozbey), facendo passare FERIT (Can Yaman) come un donnaiolo, diventeranno a tutti gli effetti i tutori definitivi del ...

Bitter Sweet - sedicesimo episodio : Nazli si scaglia contro Ferit : Le vicende di Nazli Piran e Ferit Aslan, protagonisti principali del nuovo sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, sono sempre più travolgenti. Gli spoiler della puntata che il pubblico italiano vedrà il primo giorno della prossima settimana, cioè il 1 luglio 2019, annunciano che lo zio di Bulut mentre sarà ancora impegnato ad indagare per riuscire a scoprire la verità sull’incidente di Demir e Zeynep, farà i conti con l'ira ...

Bitter SWEET/ Anticipazioni 27 giugno : cosa vuole davvero Asuman? : BITTER SWEET, Anticipazioni del 26 giugno: Ferit scopre la verità su Asuman e ritiene colpevole anche Nazli. Così la esclude dalla festa per Bulut