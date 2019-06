Bitter Sweet anticipazioni sedicesima puntata | Hakan in lacrime | Bulut lo consola

Blastingnews

(Di venerdì 28 giugno 2019)– Ingredienti D’Amore continua a collezionare ottimi ascolti tv, rendendo orgogliosa la Mediaset per aver puntato tutto sulla soap turca. I telespettatori sono ammaliati da questa favola d'amore dal sapore 'dolceamaro' che ha come protagonista un’aspirante cuoca di nome Nazli e il burbero affarista della Pusula Holding, Ferit Aslan. La serie televisiva conta 26 puntate, ma in Italia ogniviene divisa in tre episodi. Attualmente sono andati in onda 15 episodi, tutti concentrati sulla battaglia legale per l'affidamento esclusivo del piccolo, rimasto orfano dopo il brutto incidente stradale che gli ha strappato i suoi genitori. Per ora, il giudice lo ha affidato momentaneamente agli zii Demet e, due coniugi spregevoli e malvagi che sono interessati al bambino solo per ottenere il 48% delle azioni della Pusula Holding. Che cosa succederà nel 16° episodio che ...

