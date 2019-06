Biondo | il cantante si sfoga | “Spazio per me stesso” | lo strano messaggio

gossipetv

(Di venerdì 28 giugno 2019) Lo sfogo disu Instagramstarà vivendo senza dubbio un periodo d’oro a livello lavorativo perché uscirà a breve il suo nuovo singolo Japan1ce che ha già mandato su di giri tutti i suoi sostenitori. Il fatto che il rapper dopo Amici di Maria De Filippi non sia finito nel dimenticatoio è sicuramente … L'articolo, ilsi: “Spazio per me stesso”, loproviene da Gossip e Tv.

J0J0__94 : Ascoltiamo e compriamo #AvecMoi: - infoitcultura : Stavolta è davvero finita: il trapper Biondo e la cantante Emma Muscat si sono lasciati -