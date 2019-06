Basta un bacio tra donne allo stadio per essere etichettati nella rainbow family

ilnapolista

(Di venerdì 28 giugno 2019) Su Repubblica Emanuela Audisio commenta lo scalpore suscitato daltra Magdalena Eriksson e Pernille Harder. Mondiale femminile. Lunedì la Svezia ha battuto il Canada qualificandosi ai quarti e Magdalena, difensore del Chelsea e della nazionale svedese, è stata raggiunta in campo da Pernille, attaccante danese che gioca nel Wolfsburg, sua compagna da sette anni. Pernille non si è qualificata ai Mondiali ma si è presentata alla partita con la maglia della fidanzata. Fin qui tutto bene. Ma le due si sono baciate e la foto che le ritrae mentre si scambiano questa prova di amore ha fatto il giro dei social. Non è stato l’unicotra dueai Mondiali di calcio femminile. Anche Aurora Galli ne ha baciata una, ricorda la Audisio. Era sua sorella, ma all’inizio si è gridato all’arcobaleno anche in quel caso. “E Aurora ha anche abbracciato un uomo, suo ...

