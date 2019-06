Basket femminile | Europei 2019 | Italia-Ungheria | una vittoria può valere i quarti di

Italia-Ungheria Basket femminile - Europei 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Seconda giornata degli Europei di basket femminile e sfida decisiva per l’Italia. Dopo la bella ed importante vittoria contro la Turchia, le azzurre possono già staccare oggi il pass per i quarti di finale. Un successo contro le magiare, unito anche a quello delle turche contro la Slovenia, darebbe alla squadra di Marco Crespi la certezza matematica del primo posto. Contro la Turchia decisivo è stato uno straordinario finale di partita di ...

Basket femminile - Europei 2019 : risultati di giovedì 27 giugno. Bene la Spagna campionessa in carica : Si sono aperti in Serbia e Lettonia i campionati Europei femminili 2019 con la disputa delle prime otto partite, due per girone. Nella prima partita del gruppo C della città serba di Nis, quello dell’Italia, l’Ungheria ha battuto la Slovenia per 88-84 rimontando dal divario di -14 accusato un paio di volte nel terzo quarto, prima sul 40-54 e poi sul 42-56. La cronaca di Italia-Turchia Nel gruppo A di Riga, la capitale lettone, la Spagna ...

L'Italia femminile del Basket vince all'esordio agli Europei. Superata la Turchia : Esordio vincente per L'Italia di basket femminile all'Europeo 2019. Le ragazze di coach Crespi riescono ad imporsi sulla Turchia per 57-54, rispondendo alla vittoria dell'Ungheria sulla Slovenia nella prima giornata del Girone C. Partita a punteggio basso quella andata in scena tra le squadre di Crespi e Yildizoglu al Cair Sports Center di Ni (Serbia), fatta di parziali, contro parziali e difese solide (ottima prestazione di Cubaj tra le ...

Basket femminile - domani Italia-Ungheria : programma - orari e tv : Dopo il delicato e fondamentale esordio contro la Turchia, la Nazionale italiana prosegue il proprio cammino nel girone eliminatorio degli Europei 2019 di Basket femminile. Le azzurre si troveranno di fronte l’Ungheria per proseguire la rincorsa ad una delle prime due posizioni e il conseguente accesso alla seconda fase, ma il compito non sarà certamente semplice considerato il livello delle avversarie. La formazione magiara della stella Yvonne ...

Basket femminile - Europei 2019 : l’Italia vince la battaglia con la Turchia al debutto! Show di Giorgia Sottana nel finale : Successo importantissimo per la Nazionale italiana all’esordio nell’EuroBasket 2019. La formazione guidata da Marco Crespi ha superato la Turchia con il punteggio di 57-54 al termine di una vera e propria battaglia che ha visto protagoniste le difese e nella quale le azzurre hanno saputo rimanere a contatto piazzando poi lo strappo decisivo nella seconda parte dell’ultimo quarto. Il titolo di MVP è senza dubbio di Giorgia ...

LIVE Italia-Turchia Basket femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 26-25 - azzurre avanti con il contropiede di Sottana sulla sirena : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-25 IL contropiede DA PALLA RUBATA DI GIORGIA Sottana! ITALIA CHE CONCLUDE IN VANTAGGIO LA PRIMA META’ DI GARA! Intanto risultato finale dal girone A: Gran Bretagna batte Lettonia 74-60, con 24 punti di Johannah Leedham Time out Turchia per progettare l’utlima azione 24-25 2/3 Francesca Dotto Fallo sulla tripla di Francesca Dotto da parte di Cora, ci sono tre tiri liberi con ...

LIVE Italia-Turchia Basket femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 10-17 - azzurre tenute in piedi da Zandalasini nel primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-17 TIRO SENZA SENSO DI ROMEO A SEGNO! Praticamente su un piede solo dai sei metri! Un minuto e mezzo senza canestri, ma con più di un buon segnale dall’esordiente Lorela Cubaj, già grande protagonista nelle categorie giovanili e negli Stati Uniti a LIVEllo universitario Iniziato il secondo quarto TOP SCORER – ITALIA: Zandalasini 6; TURCHIA: Stokes 6 10-17 Problema difensivo sul ...

LIVE Italia-Turchia Basket femminile - Europei 2019 in DIRETTA : comincia l’avventura delle azzurre! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:28 QUINTETTI – ITALIA: Dotto Sottana Cinili Zandalasini Andrè; TURCHIA: Alben Cakir Koksal Canitez Stokes 18:27 Buona presenza di pubblico a Nis per questo primo incontro. Poco più di tre minuti alla palla a due 18:23 In corso la presentazione delle squadre! Subito dopo ascolteremo gli inni nazionali, l’italiano e il turco 18:20 Questi i roster ITALIA 0 Caterina Dotto (’93, ...

LIVE Italia-Turchia Basket femminile - Europei 2019 in DIRETTA : debutto subito fondamentale per le azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Turchia – Il girone dell’Italia – Le favorite – Il calendario dell’Italia – Le azzurre Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del debutto dell’Italia agli Europei femminili 2019. Le azzurre cominciano il proprio cammino continentale contro la Turchia, a Nis, in Serbia, in uno dei due gironi ospitato dal Paese che ...

Basket femminile - Cecilia Zandalasini : “L’Europeo apre un nuovo capitolo - la medaglia sembra impossibile ma sogniamo l’impresa” : Si apre questo pomeriggio l’avventura della Nazionale italiana agli Europei 2019 di Basket femminile. Le azzurre guidate da coach Marco Crespi si presentano al via con l’intenzione di sorprendere e con la consapevolezza di non avere nulla da perdere considerato il livello decisamente elevato delle avversarie. La stella della spedizione italiana è sicuramente Cecilia Zandalasini, reduce dal successo in Turchia con la maglia del ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europei 2019 : i convocati dell’Italia maschile e femminile tra conferme e novità : Sono state diramate dal Settore Agonistico della FIP le convocazioni per le Qualificazioni agli Europei di Basket 3×3, che le nostre due Nazionali giocheranno il 29 e 30 giugno a Riga, in Lettonia (altri due tornei si giocano a Costanza, in Romania, e a Kiev, in Ucraina). Questi i nominativi per le due selezioni, con la maschile allenata da Luciano Nunzi e quella femminile da Angela Adamoli: UOMINI Aristide Landi Tommaso Laquintana Stefano ...

Risultati Europei Basket femminile 2019/ Diretta live score : l'esordio delle azzurre : Risultati Europei basket femminile 2019: Diretta live score delle otto partite che giovedì 27 giugno inaugurano il torneo in Serbia e Lettonia.