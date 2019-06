Basket | arriva l’assoluzione per Marco Calvani | il Tribunale Nazionale Antidoping esclude

Mondiali Basket 2019 – Gallinari carica l’Italia : “abbiamo la squadra per arrivare sul podio!” : Danilo Gallinari elogia la squadra e le potenzialità dell’Italia: gli azzurri possono arrivare in fondo nel Mondiale di Basket in Cina La Serbia nel nostro girone fa paura, gli Stati Uniti saranno i soliti favoriti alla vittoria finale, ma l’Italia ha le potenzialità per arrivare fino in fondo. Lo spiega Danilo Gallinari a margine di della seconda edizione di ‘We Playgound Together’, un progetto di riqualificazione ...

Basket - Finale Scudetto 2019 : arriva Gara-7 - il giorno del giudizio. Venezia e Sassari si giocano lo scudetto nella notte del Taliercio : Sei partite non sono bastate, e due ribaltamenti del fattore campo neanche. L’Umana Reyer Venezia e il Banco di Sardegna Sassari giocheranno questa sera, al Taliercio, Gara-7 della Finale scudetto. Stavolta non c’è domani: la vittoria manda in paradiso, la sconfitta ferma appena a un passo. Per la terza volta la Serie A ha modo di assistere a una Gara-7, da quando sono state istituite le serie in cui vince la formazione che per prima ...

Playoff Basket - se è guerra di nervi vince Sassari : la finale scudetto arriva a gara-7 : La guerra di nervi la vince Sassari che torna sopra gli 80 punti, batte Venezia e porta la serie scudetto dei Playoff di basket a gara-7. La finalissima nel catino bollente del Taliercio è il giusto epilogo di una sfida che è rimasta sporca ed equilibrata fin dalla prima palla a due. I sardi ci arrivano trascinati dalla sceneggiata di Pozzecco nel post di gara-6: studiata o meno, ha avuto l’effetto di ridare energia e cattiveria a una squadra ...

Basket - in Serie A arrivano i verdetti : MILANO - Sarà una notte indimenticabile di Basket perché, per la prima volta in Italia, tutta la squadra di Eurosport si schiera in tempo reale alla scoperta della griglia dei playoff. L'ultima ...