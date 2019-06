Autorizzazioni in cambio di favori | arrestato il sindaco di Trentola

ilmattino

(Di venerdì 28 giugno 2019) Dalle luminarie di Natale alla fornitura di fotocopiatrici negli uffici del Municipio. Sono solo alcuni degli affidamenti ?manipolati? agli atti dell?ordinanza che, questa mattina,...

ciolonap : @mattinodinapoli Sistema comune a molti Sindaci,basta indagare un pochino. Si offrono autorizzazioni,licenze,posti… - casertafocus : TRENTOLA DUCENTA – Autorizzazioni a imprenditori in cambio di assunzioni: arresti per il sindaco Sagliocco 15 ORDIN… - PupiaTv : Trentola Ducenta, arrestato il sindaco Sagliocco: autorizzazioni in cambio di favori - -