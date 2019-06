Atletica – Folorunso si avvicina al suo personale nei 400 a Nembro

sportfair

(Di venerdì 28 giugno 2019): al Meeting Città divicina al, 400 in 52.43 Al 23° Meeting Città di(Bergamo), giro di pista vincente per Ayomide. L’azzurra delle Fiamme Oro si aggiudica i 400 metri, stavolta senza ostacoli, in 52.43 per firmare la sua seconda prestazione di sempre, a meno di due decimi dal(52.25 nel 2018). Sulla pedana del disco Daisy Osakue (Fiamme Gialle) chiude al secondo posto con 58,74 nella gara conquistata dalla brasiliana Andressa de Morais (62,88). Tra gli uomini, nei 400 esordio stagionale di Matteo Galvan (Fiamme Gialle) in 46.55 e stesso tempo per Michele Tricca (Fiamme Gialle), mentre il successo con 46.15 va al bosniaco Amel Tuka. Brillante prova di Marta Zenoni (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) nei 3000 metri. La ventenne mezzofondista si migliora con 9:06.48, sesto crono di sempre per un’under 23 italiana, e continua ...

