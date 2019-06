Atlantia | sindacati contro Di Maio | Parole senza senso

blogo

(Di venerdì 28 giugno 2019) Idel settore trasporti si intromettono nella polemica tra il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Die la societàdella famiglia Benetton. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti si schierano nettamenteil vicepremier pentastellato e scrivono:"Basta con dichiarazioni che rischiano di danneggiare la stabilità di una delle poche aziende solide del Paese. Disi occupi invece di risolvere le centinaia di crisi aziendali già in atto, per salvaguardare economia ed occupazione del Paese, come ad esempio Alitalia, che da oltre due anni è in amministrazione straordinaria" Alitalia, Diattacca: "È decotta". La società: "Pronti ad azioni legali"è sempre nel mirino di Die dei 5 Stelle. Decisamente più morbida la Lega di Salvini, che sembra aver dimenticato la volontà di ...

GPiziarte : Atlantia: sindacati, Di Maio danneggia solidità aziendale - RosannaLaplaca : RT @conquistepromo: Il #29giugno su Conquiste. Genova, addio al #PonteMorandi. #Furlan: demolizione solo primo passo, ricostruire presto e… - pelias01 : #Atlantia, Sindacati, basta con dichiarazioni che danneggiano un’azienda sana, il lavoro e i lavoratori -