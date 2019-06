Atlantia | la revoca costa 20 miliardi Privatizzare? No | si nazionalizza

affaritaliani

(Di venerdì 28 giugno 2019) Nel Def 2018 il governo si è impegnato a trovare risorse pari allo 0,3% del Pil sia nel 2019 sia nel 2020, per complessivi 10,5circa. Ma la tentazione dire la concessione ad Autostrade per l'Italia (gruppo), Segui su affaritaliani.it

petergomezblog : Autostrade, Conte: “Tragedia Morandi non si può oscurare”. Di Maio: “Entro 14 agosto revoca concessioni a Benetton” - repubblica : Atlantia soffre in Borsa. Di Maio torna all'attacco: 'Revoca concessione sia avviata per il 14 agosto' [news aggior… - LaStampa : Il vicepremier attacca sul fronte dei trasporti, l’azienda ora teme la revoca di tutte le concessioni. -