Astronomia | Alma scopre l’embrione di un pianeta nascente

(Di venerdì 28 giugno 2019) Potrebbe esserediquello scovato da, Atacama Large Millimeter submillimeter Array, nel disco che circonda la vicinissima stella TW Hydrae. La particolare ecografia fatta dal radiotelescopio cileno – spiega Global Science – ritrae un grumo di polvere a ridosso della giovane stella. Che si tratti o no di un abbozzo di un corpo celeste, per la prima volta è stato individuato un potenziale sito di formazione planetaria. ‎”La vera natura del grumo non è ancora chiara,” dice Takashi Tsukagoshi dell’Osservatorio nazionale del Giappone, autore principale della ricerca “ma trovare il luogo esatto della nascita di un pianeta per noi è molto importante”. La giovane stella TW Hydrae, 10 milioni di anni di età a 194 anni luce da qui, è circondata da un disco ad anelli e solchi concentrici, perfetto per dar vita a processi di formazione ...

