Ascolti Tv Giovedì 27 giugno

Ascolti TV | Giovedì 20 giugno 2019. All Together Now chiude in crescita (19.12%) - Don Matteo 13.02%-14.02%. Floppa il concerto di Guè Pequeno (1.61%) : All Together Now Nella serata di ieri, Giovedì 20 giugno 2019, su Rai1 la fiction in replica Don Matteo 11 ha conquistato 2.612.000 spettatori pari al 13.02% di share, nel primo episodio, e 2.220.000 spettatori pari al 14.02% nel secondo episodio. Su Canale 5 – dalle 21.35 all’1.19 – l’ultima puntata All Together Now ha raccolto davanti al video 2.710.000 spettatori pari al 19.12% di share (After Show di 4 minuti: ...

Ascolti TV | Giovedì 13 giugno 2019. All Together Now vince con il 16.3% - le repliche di Don Matteo al 13.4% : Terence Hill, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica Su Rai1 Don Matteo 11 hanno conquistato 2.433.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale 5 All Together Now ha raccolto davanti al video 2.580.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 la Serata Evento La Trattativa ha interessato 1.088.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 47 Ronin ha catturato l’attenzione di 1.004.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Il Diario di Anna ...

Ascolti TV | Giovedì 6 giugno 2019. I Music Awards non migliorano (16.2%). All Together Now 12.8% - la Nations League 8.4% : Vanessa Incontrada e Carlo Conti Su Rai1 la seconda ed ultima puntata dei Music Awards ha conquistato 3.157.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 All Together Now ha raccolto davanti al video 2.245.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 Morte sulla Scogliera ha interessato 1.422.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 The Departed – Il Bene e il Male ha catturato l’attenzione di 905.000 ...

