Arte e musica si sposano al Macro

"Basta colonne sonore (a pArte Tornatore). Scriverò musica assoluta" - : Paolo Giordano A 90 anni il Maestro affronta quelli che (dicono) saranno i suoi ultimi concerti. Lo show di Lucca Si alza all'alba per fare ginnastica. Di giorno compone musica e vive con sua moglie Maria Travia che ha sposato nel 1956. Alla sera dirige un'orchestra di oltre novanta elementi e un coro di settanta voci. Però a novant'anni Ennio Morricone non smette di criticarsi: «Il mio gesto mentre dirigo l'orchestra non è ...

Italia-Egitto : 'Culture a confronto' tra Arte poesia musica e food : Roma, 19 giu. (Labitalia) - Hajar Medhat Seilfelnasr, direttore dell'ufficio delle Relazioni cultur[...]

Musica : ripArte l'estate dell'Orchestra sinfonica siciliana (3) : (AdnKronos) - Al Teatro di Verdura, l'Orchestra sinfonica siciliana sarà presente con tre eventi/spettacolo. Il 12 luglio, alle 21, Salvatore Piparo e la sua compagnia di attori, coristi e pupi rappresenterà 'Il trionfo di Rosalia' di Salvo Licata e Salvo Piparo, in una nuova versione con fuochisti

Musica : ripArte l'estate dell'Orchestra sinfonica siciliana (2) : (AdnKronos) - Sempre in piazza Ruggiero Settimo, l'Orchestra si esibirà nuovamente il 22 giugno, con la Sinfonia n.5 in mi minore op.64 di Cajkovskij (replica il 23 giugno a Ciminna) e il 29 giugno con un confronto diretto da Nicola Marasco tra il poema sinfonico di Cajkovskij ispirato al tragico am

Musica : ripArte l'estate dell'Orchestra sinfonica siciliana : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - Trentuno concerti, di cui cinque fuori dalla provincia di Palermo, e poi il Teatro di Verdura, Palazzo Riso e l'Orto botanico. Prende il via il 15 giugno (fino al 28 settembre) la stagione estiva dell'Orchestra sinfonica siciliana che, con la bella stagione, esce all'a

“Il Richiamo della Foresta” : ritorna il festival di Arte - libri e musica in montagna : Si rinnova anche per il 2019 “Il Richiamo della Foresta”, il festival di arte, libri e musica dedicato alla montagna che si svolge dal 18 al 21 luglio nella magica cornice di Estoul, frazione di Brusson, uno degli scenari più suggestivi della Val D’Aosta. Promosso dall’Associazione Gli Urugalli, fondata dallo scrittore Premio Strega 2017 Paolo Cognetti, “Il Richiamo della Foresta” è un appuntamento ...

"Eccellenza nella musica al MozArteum - in Italia bocciata a un concorso per errore. La mia generazione costretta a lottare" : “Sono stata bocciata a un concorso della scuola per un errore nella graduatoria. All’estero ero un’eccellenza, in Italia non ho la possibilità di fare il lavoro in cui mi sono specializzata”. Chiara parla affrettata, c’è l’urgenza dello sfogo nel suo tono di voce, la concitazione dettata da una delusione non ancora digerita. È per questo che ci ha contattato con una lettera via email, ci ...

RipArte 'Prato A Tutta Birra' - tra musica live e street food : Da oggi mercoledì 15 maggio torna uno degli eventi di punta della primavera pratese, l’ormai imprescindibile 'Prato A Tutta Birra': l'attesissimo festival dedicato alla musica live, alla birra artigianale e allo street food. Nella città che la scorsa settimana ha accolto con grande entusiasmo il passaggio del Giro d'Italia, animata inoltre dalla campagna elettorale delle incombenti elezioni amministrative, l'attenzione tornerà per qualche giorno ...

Musica : da Tria a Montezemolo - pArterre d'eccezione per Gino Paoli a Roma : Roma, 13 mag. (AdnKronos) - parterre d'eccezione ieri a Roma per il concerto di Gino Paoli all'Auditorium Parco della Musica. In platea, ad ascoltare i grandi successi del cantautore genovese, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafo

Il Deejay time e Glenn Hughes completano il cArtellone di Astimusica : La direzione artistica degli spettacoli è stata affidata al conduttore radiofonico e critico musicale Massimo Cotto . Il cartellone completo Giovedì 4 luglio : America 50th anniversary tour, 40, 35 o ...

Il venerdì a Gli Orsi è tutto all'insegna della musica : a maggio 5 appuntamenti con gli artisti di "OpificiodellArte" : Il ciclo di spettacoli di musica dal vivo si aprirà venerdì 3 maggio alle ore 18.30 con il primo gruppo: i Torpedo Blu. La band nasce come duo: Anais Drago, violino, e Giacomo Jack Lamura, chitarra e ...