Arrestato il terrorista italiano che aveva raggiunto il Califfato

(Di venerdì 28 giugno 2019) Giovanni Giacalone  Il jihadista di casa nostraLe autorità italiane hannoun jihadista italo-marocchino catturato dai curdi nell'agosto 2018 La Polizia di Stato di Brescia, coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ha dato esecuzione all’arresto del 25enne jihadista italo-marocchino Samir Bougana, nei confronti del quale pendeva una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Brescia per il reato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo in quanto unitosi all'Isis. Bougana, nato in provincia di Brescia ma trasferitosi in Germania con la famiglia dal 2012 dovefrequentato ambienti islamisti cheno contribuito alla sua radicalizzazione, nel 2013 si era recato in Siria per unirsi prima ai qaedisti di Jabhat al-Nusra, poi all’Isis. Le indagini nei confronti di Bougana furono avviate nel 2015 ...

