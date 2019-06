Arizona | ritenuta morta per 27 minuti si risveglia e sostiene di aver visto il Paradiso

Blastingnews

(Di venerdì 28 giugno 2019) Ha avuto un arresto cardiaco ed è stata rianimata per sei volte: trascorsi 27, i medici l'avevano data per. E invece, in ospedale, si è inspiegabilmente ripresa e, seppure in condizioni molto critiche, ha voluto subito dare un messaggio che ha sbalordito i presenti: l'aldilà esiste. Con grafia incerta, ha scritto su un foglio: 'It's real', è reale, precisando poi di riferirsi al. La storia di Tina Hines, una donna di Phoenix, Usa, è la storia di un 'ritorno' da una dimensione sconosciuta, o forse solo di una 'near death experience', esperienza in prossimità della morte, che ha spaccato in due l'opinione pubblica americana e fatto emergere opinioni e sensazioni divergenti: per molti, vale come una testimonianza autentica, ed è un messaggio di speranza. Per altri, è un racconto non credibile che la dice lunga sui poteri di suggestione della mente, specie in ...