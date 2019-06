Apple | lo storico designer Jony Ive lascia l’azienda

wired

(Di venerdì 28 giugno 2019) (Foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images for WIRED25) Dopo 27 anni il famosoIveper aprire una sua propria società di design indipendente che sarà chiamata LoveFrom e che peraltro vedrà proprio i suoi ex-datori di lavoro tra i clienti già confermati alla prima ora. Nato a Londra nel 1967 e diventato baronetto per gli inequivocabili meriti ottenuti in carriera, Sir Jonathan occupava attualmente la posizione di chiefofficer ossia responsabile supremo del design dei prodotti della mela morsicata, ma si era nel tempo anche intrufolato nella parte software come ad esempio con il restyling grafico di iOS7. Toglie il disturbo (ma non completamente, dunque) quello che viene considerato a ragione il papà dell’estetica di molti prodotti iconici dicome iMac, iPod, iPhone e ancora iPad buona parte sviluppati e creati in completa sinergia e ...

