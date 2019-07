Apple | lascia dopo 30 anni il designer dell' iPhone dell' iMac | Jony Ive

agi

(Di venerdì 28 giugno 2019) Ilsuperstar di, Jonathan () Ive, cha ha firmato gli, gli iPod, glie molto altrola societàa Melaquasi 30per fondare una sua azienda, LoveFrom. "Ive lascerà verso la fine'anno per fondare una compagnia indipendente di design che conteràtra i suoi principali clienti", ha reso noto l'azienda di Cupertino. "è un figura unica nel mondo del design e il suo ruolo nel revival di- ha osservato l'ad del gruppo, Tim Cook - non si può enfatizzare abbastanza, dal rivoluzionariodel 1998 all'fino all'ambizioso senza precedentiPark nel quale ultimamente ha messo cosi' tantoa sua cura ed energia". Ilinglese, Cavaliere'impero britco dal 2012, in un'intervista al Financial Times ha spiegato che il sodalizio conandrà avanti ancora "per ...

Notiziedi_it : Jonathan “Jony” Ive, il papà dell’iPhone, lascia la Apple - cybersec_feeds : RT @pcexpander: Perchè Jony Ive lascia Apple e la reazione di Tim Cook #pcexpander #cybersecurity #cybernews - infoitscienza : Jony Ive, il designer dell'iPhone lascia Apple -