Appello a Bonisoli per Villa Giulia e il Parco dell' Appia Antica

(Di venerdì 28 giugno 2019) La recente riorganizzazione del Ministero dei Beni ee Attività culturali, voluta dal ministro Alberto, prevede, tra le varie scelte assai poco condivisibili, la perdita di autonomia di tre musei e parchi come la Galleria’Accademia di Firenze, il Museo etrusco die ilarcheologico. La Federazionee Consulte Universitarie di Archeologia, di recente costituita e presieduta da chi scrive, ha voluto esprimere la propria forte contrarietà verso un grave e incomprensibile declassamento di due realtà archeologiche di straordinaria importanza.La Federazionee Consulte Universitarie di Archeologia (FCdA) sta seguendo con grande preoccupazione le vicende relative al nuovo regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali ed esprime grande perplessità in particolare ...

