Apocalypse Now terza versione Francis Ford Coppola | maestro tra agli studenti

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) “Non sono un. Ho 80 anni, studio e continuo ad imparare”.si affaccia modesto sul palco del teatro Manzoni di Bologna. Una masterclass di lusso al Cinema Ritrovato 2019. L’attesa è la prima europea delladiNow proiettato sull’enorme schermo all’aperto di Piazza Maggiore. Cravatta verde pisello con margherite, penna nel taschino come un qualunque impiegato, l’autore de Il Padrino, oggi fuori dal giro che conta, mette comunque da parte l’aura del mito, scansa le domande precotte degli intervistatori ufficiali e con quel gesto della mano, che Brando/don Vito Corleone compiva per far avvicinare l’interlocutore, chiama a sé gli “” presenti in sala in mezzo 1200 persone. “Da studente a studente, le domande fatele voi”. È l’happening anni Sessanta che non t’aspetti. FQ ...

bert8211 : Cazzo, che dimenticanza... Quando, ieri sera, ho scritto il post su Apocalypse now, mi sono dimenticato di citare l… - solospettacolo : Coppola, Megalopolis come Apocalypse Now - solocine : Coppola, Megalopolis come Apocalypse Now -