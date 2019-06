Antonio Ciontoli sarà in Tv da Franca Leosini | i genitori di Vannini | ' Non lo perdoneremo'

Chi l'ha visto - frecciata di Federica Sciarelli a Storie Maledette : "A noi Antonio Ciontoli non ha mai concesso l'intervista" : A sorpresa, negli scampoli di fine stagione, Rai 3 si riscopre terra di frecciatine. Il canale generalista del servizio pubblico, che dedica gran parte della propria programmazione all'informazione e alla cultura, non è infatti esente dalle stoccate interne fra conduttori, come spesso ne abbiamo sentite su altre frequenze: dopo le discussioni che hanno coinvolto Bianca Berlinguer e Mauro Corona a Cartabianca, è ora Federica Sciarelli a ...

Storie Maledette - due speciali sul caso Vannini : Franca Leosini intervista Antonio Ciontoli : Il caso Vannini è tra i più coperti dalla tv italiana, tra misteri e polemiche: il contributo di Franca Leosini non poteva mancare. Storie Maledette torna su Rai 3 con due speciali sul caso Vannini in onda domenica 30 giugno e martedì 2 luglio in prima serata: due speciali con Franca Leosini e i suoi racconti diventati genere letterariar-televisivo, anche questa volta incentrati su uno dei casi più discussi, misteriosi e controversi della ...

MARCO VANNINI - HA SPARATO FEDERICO CIONTOLI?/ Video Iene - 'Antonio non era in casa' : FEDERICO Ciontoli ha SPARATO a MARCO VANNINI? E dove era Antonio Ciontoli questa sera? Video, le novità sull'inchiesta de Le Iene con Giulio Golia.

"A sparare a Vannini fu Federico Ciontoli - il figlio di Antonio" : “Avete visto l’ultimo servizio delle Iene sul caso Vannini? Vi consiglio di farlo. E vi consiglio anche di prendere posizione, di informarvi, di chiedere giustizia e verità”, a scriverlo su Facebook è l’ex deputato 5Stelle Alessandro Di Battista, rilanciando il servizio trasmesso dal programma di Italia 1 dal titolo “Ciontoli disse che il figlio sparò a Vannini? Izzo gli consigliò di ...

MARCO VANNINI - NON HA SPARATO Antonio CIONTOLI?/ Video Iene : 'Izzo disse Federico..' : MARCO VANNINI, ha SPARATO Federico o Martina Ciontoli anziché il padre ANTONIO? Video, Le Iene raccoglie una nuova, clamorosa, testimonianza sull'omicidio.

Omicidio Vannini - Antonio Ciontoli ricorre in Cassazione per chiedere esclusione aggravante colpa cosciente : Il processo per l’Omicidio di Marco Vannini, che nei giorni scorsi ha continuato a far discutere, approda in Cassazione. La difesa dei Ciontoli ha presentato ricorso alla Suprema corte. Il taglio netto della pena in primo grado, da 14 a 5 anni, non è bastato ad Antonio Ciontoli, sottufficiale della Marina accusato dell’Omicidio del ventenne. Con lui a fare ricorso anche la moglie, Maria Pezzillo, e i figli Antonio e Martina, che hanno ...