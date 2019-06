Antonio Cabrini e l' Italia femminile | Ero il bell' Antonio ma con le donne ho fatto

liberoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019), 61 anni, ex ct della Nazionaledal 2012 al 2017, conosce bene, benissimo, le azzurre di Milena Bertolini - è quasi la stessa rosa che portò agli Europei del 2017 - e non se ne perde una partita. «Sto seguendo il Mondiale e il percorso dell'. Sono fiero delle mie rag

Annamaddalenag : Le nostre giocatrici ci stanno facendo sognare, il mister Bertolini è bravissima, ma non scordiamo di Antonio Cabri… - Solo_Tonio : @Rainbow_Luce Antonio! Come il grande Cabrini e non come...beh ci siamo capiti ???? - PiacenzaPress : Antonio Cabrini: «Il movimento femminile sta crescendo, c'è meno potenza ma tanta tecnica» -