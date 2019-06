Anticipazioni palinsesti Mediaset autunno | Ilary Blasi lascia il GF Vip | D' Urso confermata

Blastingnews

(Di venerdì 28 giugno 2019) È tempo di primeper quanto riguarda idella prossima stagione televisiva del gruppo. In queste ore circolano quelle che sono le prime novità a partire dall'addio diche dopo ben tre anni ha deciso dire la conduzione del Grande Fratello Vip. Confermatissime in palinsesto, invece, sia Barbara D'che Maria De Filippi, regine indiscusse del daytime e della prima serata. Torneranno anche Paolo Bonolis con la nuova edizione di Avanti un altro e Gerry Scotti. Le novità della prossima stagione tv autunnale di Canale 5 Partiamo proprio dalleche riguardano il palinsesto di Canale 5 della stagione autunnale 2019. Come dicevamo, al timone del Grande Fratello Vip non ci sarà più, la quale uscirà di scena perre le redini del reality show nelle mani di Alfonso Signorini, promosso da opinionista a conduttore ...