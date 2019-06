Andrea Zelletta | Io e Natalia Paragoni non andremo a Temptation Island Vip

Andrea Zelletta dure accuse : “Ti sei stancato di Natalia? Sei cambiato” - la polemica : Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sempre più innamorati dopo la trasmissione Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono sempre più innamorati dopo Uomini e Donne, e a farlo capire è stato proprio lui su Instagram parlando con i fan durante una sessione di domande e risposte. Come sempre usa fare, Zelletta ha soddisfatto […] L'articolo Andrea Zelletta dure accuse: “Ti sei stancato di Natalia? Sei cambiato”, la ...

Uomini e Donne News : Andrea Zelletta Supera la Crisi con Natalia! : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono sempre più uniti dopo la puntata della scelta a Uomini e Donne. Un episodio accaduto di recente lo dimostra. Ecco tutti i dettagli! Non è stato un periodo facile per Andrea Zelletta, l’ultimo tronista di Uomini e Donne. Ma per fortuna nella sua vita da qualche settimana è entrata Natalia, la corteggiatrice lombarda che alla fine di un lungo percorso ha deciso di prendere come sua scelta. Una presenza ...

Andrea Zelletta riprende Natalia Paragoni : “Bisogna andare piano” : Uomini e Donne gossip: Andrea Zelletta bacchetta Natalia Paragoni A distanza di quasi un mese dalla scelta a Uomini e Donne, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno superato già dei momenti difficili. L’ultimo il lutto che ha colpito l’ex tronista che è stato supportato dalla sua fidanzata. In queste ore Andrea Zelletta sembrerebbe essersi ripreso, pronto ad andare avanti. L’ex tronista ha mostrato l’allenamento ...

Andrea Zelletta in lutto - su Instagram l’ultimo saluto : lutto per Andrea Zelletta. L’ex tronista di Uomini e donne fa sapere nelle story di Instagram di aver perso la nonna. Come riporta Fanpage.it il giovane dedica all’amata nonna la foto di un cielo e la scritta: “Ciao nonnina, proteggimi da lì su” e il disegno di un paio d’ali. Poche e sobrie parole per salutare per l’ultima volta la donna. Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, il grande amore dopo Uomini e ...

Passione sotto le lenzuola! L'aiuto hot di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni : La neo-coppia di Uomini e Donne ha commesso una piccola gaffe nelle storie Instagram. Che ci fosse un amore sincero tra Andrea Zelletta e la sua scelta Natalia Paragoni era già evidente. I due da quando sono usciti mano nella mano dallo studio di Uomini e Donne non si sono mai separati. Si sono conosciuti meglio, hanno fatto le presentazioni in famiglia e creato una buona intesa anche sotto le lenzuola.-- In una storia Instagram ...

U&D : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si fanno un tatuaggio insieme : La stagione 2018/2019 di Uomini e Donne è terminata e mentre il web impazza per capire chi saranno i tronisti nella prossima stagione e quali corteggiatori avremo già conosciuto nel piccolo schermo, le coppie uscite da questo programma si stanno dedicando ad una conoscenza più approfondita e, per la prima volta, trascorreranno l’estate insieme.Stiamo parl ando di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, Teresa Langella e Andrea Del Corso; Lorenzo ...