Andrea Scanzi ' Marina La Rosa? Sognavo d' esser slave ma Casalino le baciò i piedi…'

Salvimaio - in esclusiva su Loft lo spettacolo teatrale di Andrea Scanzi : “Un racconto ironico del governo Frankestein” : “Che cos’è questo governo del cambiamento?”, si chiede Andrea Scanzi nel suo spettacolo teatrale “Salvimaio” (da oggi in esclusiva su www.iLoft.it e app Loft), ideale seguito di “Renzusconi”. All’indomani del voto del 4 marzo 2018 in Italia si crea una sorta di governo Frankestein, guidato dal semisconosciuto Giuseppe Conte e nato dal matrimonio tra Lega e Movimento 5 stelle, ma si sono sempre amate queste due ...