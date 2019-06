Analisi acque mare a Pescara | esito positivo si va verso riapertura della balneazione

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 28 giugno 2019)- Lerutinarie del 24 giugno u.s. effettuate dall'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente nei punti di monitoraggio nella zona antistante "Via Leopardi" e nella zona antistante "Via Galilei" hanno datofavorevole, evidenziando un netto miglioramentoqualità delledi. Se tali risultati saranno confermati anche per i campionamenti previsti per i primi giorni del mese di luglio, l'Amministrazione potrà chiedere alla Regione Abruzzo - Servizio Opere Marittime - laalladei citati tratti di. leggi tutto

