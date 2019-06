Amichevoli estive | ICC con Juventus | Inter | Milan e Fiorentina in tv su Sportitalia

Amichevoli estive Juventus : raduno tra 8 e 10 luglio - primo test con il Tottenham : La Juventus ha presentato ufficialmente Maurizio Sarri qualche giorno fa. Il tecnico napoletano sarà a lavoro tra un paio di settimane, dopo una breve vacanza con la famiglia. Il raduno della squadra sarà alla Continassa tra l’8 e il 10 luglio 2019. Inizialmente, però, saranno assenti i reduci della Copa America, ai quali verrà concesso il rientro più tardi, visto che attualmente sono impegnati con le loro nazionali in Brasile. I bianconeri ...

Ritiro Milan e Amichevoli estive - date e partite in diretta tv : Il Ritiro del Milan inizierà come sempre da Milanello con ritrovo fissato per il 9 luglio. L’incertezza che aleggia intorno al futuro europeo è ancora molta, in attesa dell’evolvere degli eventi. Si aspetta il parere della camera giudicante, la sentenza del Tas e di conoscere nei dettagli l’accordo proposto dal Milan. Se ancora non si conosce il futuro europeo c’è comunque una stagione da preparare. Sarà con il nuovo ...

Amichevoli estive Milan : raduno il 9 luglio - sfida al Bayern Monaco nella prima uscita : Il Milan ha ufficializzato l’ingaggio di Marco Giampaolo. L’allenatore abruzzese guiderà i rossoneri per il prossimo biennio, con opzione per il terzo anno. Percepirà un ingaggio di 2 milioni di euro a stagione. In data 9 luglio 2019 ci sarà la sua conferenza stampa, giorno in cui avverrà anche il raduno della squadra a Milanello. Nei prossimi giorni, intanto, si sederà al tavolo con Paolo Maldini e Zvonimir Boban per pianificare il mercato ...

Tutte le Amichevoli estive del Napoli : Il Napoli ha annunciato, sul suo sito ufficiale, le amichevoli che vedranno impegnata la squadra in estate. Durante il ritiro in Val di Sole, come già annunciato in precedenza, le amichevoli saranno tre, e si giocheranno sul campo di Carciato Il primo appuntamento sarà sabato 13 luglio contro il Benevento. Il 19 luglio ce ne sarà un altro, ma contro un avversario ancora da definire. Il terzo appuntamento, infine, sarà con la Cremonese, mercoledì ...

Amichevoli estive 2019 Serie A : date calendario e dove vedere in streaming-tv : Amichevoli estive 2019 Serie A: date calendario e dove vedere in streaming-tv La Serie A scalda i motori in attesa del calcio di inizio della prossima stagione previsto per il 24 agosto 2019. Cominciano a essere diffuse le date delle Amichevoli estive con i club pronti ad andare in ritiro tra inizio e metà luglio. Amichevoli estive 2019: quest’estate non solo trofei internazionali Continuano le partite valide per ottenere la ...

Amichevoli estive Napoli - De Laurentiis rivela : “Giocheremo contro Liverpool - Marsiglia e una novità…” : Amichevoli estive Napoli, De Laurentiis rivela: Amichevoli estive Napoli. Intervista fiume del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il patron parla a tutto tondo di calciomercato, progetti e sogni. Inoltre, ADL, nella sua lunga intervista rilasciata ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’, annuncia anche le Amichevoli che la squadra guidata da Carlo Ancelotti disputerà durante il ritiro estivo che si terrà a Dimaro ...