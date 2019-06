Alle 9 | 37 le due esplosioni a GenovaCosì è stato demolito il ponte Morandi

Ciclismo - Campionati italiani 2019 : sarà un duello tra Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone? Ma occhio a Diego Ulissi e Davide BAllerini : Domenica 30 giugno appuntamento classico di inizio estate, ad anticipare il Tour de France: si disputano i Campionati nazionali, con le prove in linea, per il Ciclismo su strada. In programma in Alta Valtaro c’è la gara per il Bel Paese: un percorso davvero durissimo quello in Emilia, che vede un circuito da ripetere dieci volte con addirittura 4000 metri di dislivello. A venir fuori saranno dunque uomini di fondo, magari abituati a ...

Due settimane in un resort Alle Maldive (tutto pagato) : come 'vincere' la vacanza gratis : Nessuna fregatura: basta inviare la propria candidatura sul sito dell'hotel. Cosa viene chiesto in cambio? Di prendersi cura...

Federer suona la decima in Germania : Goffin piegato in due set - raggiunta la doppia cifra al torneo ATP di HAlle : Federer super sull’erba tedesca: il numero 3 al mondo manda al tappeto Goffin in due set e si aggiudica il torneo ATP di Halle E’ un Roger Federer strepitoso quello sceso in campo sull’erba di Halle: il tennista svizzero ha iniziato la stagione in questa superficie in maniera impeccabile. Il percorso verso Wimbledon inizia con una speciale vittoria per il numero 3 al mondo. AFP/LaPresse Federer ha infatti piegato oggi il ...

Dal caso Vettel all’assenza di Hamilton di giovedì - Toto Wolff rivela : “mi hanno fatto due pAlle così - ma…” : Il team principal della Mercedes ha analizzato l’esito delle qualifiche, tornando a parlare anche del caso Vettel chiuso solo venerdì Giornata esaltante ieri per la Mercedes, riuscita a monopolizzare la prima fila della griglia di partenza del Gp di Francia. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas non hanno lasciato scampo ai propri rivali, piazzandosi davanti a tutti e mettendo le basi per l’ennesimo successo di questa ...

ATP HAlle – Federer in finale in scioltezza : Herbert ko in due set : E’ bastata poco più di un’ora a Roger Federer per staccare il pass per la finale del torneo ATP di Halle Roger Federer vola in finale al torneo ATP di Halle: il tennista svizzero ha trionfato oggi in semifinale contro il francese Herbert, staccando il pass per l’ultimo round del torneo tedesco. Il numero 3 del ranking ATP ha trionfato in due set, dopo un’ora e 04 minuti di gioco, con un doppio 6-3 e domani farà i ...

Tennis - ATP 500 HAlle 2019 : Matteo Berrettini esce in semifinale - David Goffin lo batte con merito in due set : Finisce in semifinale il cammino di Matteo Berrettini all’ATP 500 di Halle. Il romano esce sconfitto dalla sfida con il belga David Goffin, vincitore per 7-6(4) 6-3 sull’erba tedesca e ora in attesa di uno tra il padrone di casa putativo, pur essendo svizzero, Roger Federer e il francese Pierre-Hugues Herbert. Berrettini, in base agli altri risultati della settimana, da lunedì potrebbe essere numero 20, 21 o 22 del ranking ATP. ...

ATP HAlle – Berrettini si ferma in semifinale : Goffin trionfa in due set : Niente da fare per Berrettini contro Goffin in semifinale al torneo ATP di Halle: l’azzurro si ferma ad un passo dalla finale Si ferma in semifinale la corsa di Matteo Berrettini al torneo ATP di Halle: il tennista italiano è stato eliminato oggi per mano di Goffin sull’erba della città tedesca. Il 23enne romano, numero 22 del ranking mondiale, ha ceduto al belga in due set, al termine di un’ora e 37 minuti di gioco, col ...

Tennis - ATP HAlle 2019 : Roger Federer piega dopo due ore Roberto Bautista Agut e va in semifinale : Roger Federer impiega quasi due ore per piegare la resistenza dello spagnolo Roberto Bautista Agut, ma alla fine si impone in tre set nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Halle: sull’erba tedesca l’elvetico si impone per 6-3 4-6 6-4 ed in semifinale troverà il transalpino Pierre Hugues Herbert. Nel primo set l’elvetico trova il break a zero in apertura, vince otto dei primi nove punti giocati ed in un amen si trova avanti ...

Tennis - ATP 500 HAlle 2019 : Matteo Berrettini è la bestia nera di Khachanov - il romano va in semifinale battendo il russo in due set : Matteo Berrettini non si ferma più e vola in semifinale all’ATP 500 di Halle. Il romano, con un match di grande personalità, batte per la seconda settimana consecutiva, e per la terza volta in carriera, il russo Karen Khachanov, attuale numero 9 del mondo, con il punteggio di 6-2 7-6(4). Si tratta dell’ottava vittoria consecutiva del nostro giocatore, che continua a inseguire i primi venti posti del ranking ATP e affronterà ora uno ...

ATP HAlle – Matteo Berrettini va come un treno - demolito in due set il russo Khachanov : l’azzurro vola in semifinale : Berrettini stacca il pass per la semifinale del torneo di Halle, superando Khachanov in due set con il punteggio di 6-2, 7-6 Matteo Berrettini viaggia come un treno, staccando il pass per la semifinale del Noventi Open, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.081.830 euro in corso sui campi in erba di Halle, in Germania. L’azzurro supera senza fronzoli Karen Khachanov, numero 9 del ranking ATP e terza testa di serie, già battuto ...

ATP HAlle – Zverev ai quarti di finale sull’erba tedesca : Steve Johnson sconfitto in due set : Alexander Zverev accede agli ottavi di finale dell’ATP di Halle: il tennista tedesco trionfa in due set su Steve Johnson davanti al pubblico di casa Dopo il ko all’esordio di Stoccarda, Alexander Zverev ha tutta l’aria di volersi subito prendere la sua rivincita, ma soprattutto di non fare nuovamente brutta figura di fronte al pubblico tedesco. Il giovane talentino teutonico, numero 5 del ranking mondiale maschile, si è imposto in 1 ora e ...

TAR Lazio ammette al riservato diplomata magistrale con servizio inferiore Alle due annualità : È possibile essere esclusi dalla partecipazione al concorso straordinario riservato ai diplomati magistrali per la mancanza di un giorno di servizio? Se lo è chiesto una docente che si è vista respingere dall’amministrazione di Viale Trastevere la domanda di partecipazione al concorso riservato. Dopo lo sconcerto per la sgradita sorpresa, la docente si è rivolta allo Studio legale Bonetti per opporsi all’ennesima ingiustizia ...