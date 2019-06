Alberto Mezzetti ritrova l’amore, la nuova compagna è l’ex GF Brasile Elana Valenaria

(Di venerdì 28 giugno 2019)si è innamorato.concorrente e poi vincitore del Grande Fratello 2018 hatoaccanto a, giunonica ex protagonista dell’edizione brasiliana del Big Brother. Mora e bellissima,vanta un profilo Instagram che conta oltre 2 milioni di follower. Si sono conosciuti per merito dell’incursione dial GFha partecipato alla diciottesima edizione del Grande Fratello. Nata a Bom Jesus, in, ha 26 anni, è laureata in ingegneria agraria e vive insieme ai suoi genitori. Singolare fin da quando era una ragazzina, ha avuto un formichiere come animale domestico. La sua principale attività è quella di agronoma ed è l’unica donna a essere impiegata nella squadra formata dall’azienda per la quale lavora.