Aiuto | mio figlio è ferito Che succede? Niente | ho ucciso

(Di venerdì 28 giugno 2019) “Che è successo, signora?”. “, homio marito”. Con questo scambio di battute decisamente inquietante, Salvatrice Spataro, oggi di 46 anni, comunicò a un operatore del 118 di avere assassinato il marito, Pietro Ferrera, di 45 anni.Il delitto, al quale presero parte anche i due figli maggiori della coppia, Mario e Vittorio, di 22 e 21 anni, avvenne a Palermo, nell’abitazione di famiglia, in via Falsomiele 138/P, intorno alle 23,30 del 14 dicembre 2018: la vittima, ex sottufficiale dell’Esercito, fu massacrata con oltre cinquanta coltellate.A mezzanotte e sei minuti – riporta l’Agi - la Spataro chiamò il numero di emergenza sanitaria ma, lasciando di stucco il centralinista, si mostrò preoccupata più per la ferita alla mano, riportata nella colluttazione dalminore, Vittorio, che non dal ...

