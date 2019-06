Aggredito con un martello all' alba | barista in gravi condizioni

Il ragazzo Aggredito parla dopo l'operazione : "Denuncerò chi mi ha picchiato con la maglietta del Cinema America" : “Non appena mi dimetteranno andrò subito a sporgere denuncia e lo farò indossando la maglietta del Cinema America!”. Ringrazia tutti per la solidarietà ricevuta in questi giorni Davide Habib, uno dei quattro ragazzi aggrediti nella notte tra sabato e domenica a Trastevere perché indossava la maglietta del Cinema che anima il centrale quartiere capitolino. Habib ha subito la frattura scomposta del ...

Cameriere ghanese Aggredito e offeso con insulti razzisti da 5 militari dell'Esercito : Un 29enne ghanese, Cameriere in un bar pizzeria davanti alla stazione di Bologna, ha raccontato di essere stato aggredito e offeso con insulti razzisti da cinque militari dell’Esercito, fuori servizio. La Polizia è intervenuta e ha identificato i presenti. Nessuno risulta denunciato ma accertamenti sono in corso. Il 29enne li aveva rimproverati perché ubriachi e molesti. ‘Negro di m..., vieni qua che ti spacco una ...

NEYMAR - SPUNTA VIDEO CON NAJILA TRINDADE/ Il padre : "Stupro? Lui è stato Aggredito!" : NEYMAR, VIDEO con NAJILA TRINDADE Mendes de Souza, che lo accusa di stupro. "Mi ha aggredita e violentata". Ma il padre del brasiliano...

Arnold Schwarzenegger è stato Aggredito con un calcio alle spalle : Arnold Schwarzenegger è stato aggredito da un folle durante un evento in Sudafrica all’interno di una palestra scolastica. Il video pubblicato su “You Tube” mostra l’attore ed ex governatore della California mentre viene colpito alle spalle con un calcio volante da uno sconosciuto. «Grazie per le vostre preoccupazioni, ma non c’è nulla di cui preoccuparsi» ha scritto l’attore su “Twitter” dopo l’accaduto. «Pensavo di essere stato spinto dalla ...

Arnold Schwarzenegger : "Non sporgerò denuncia contro chi mi ha Aggredito - passo oltre" - : Mariangela Garofano Arnold "Terminator" Schwarzenegger, aggredito da un uomo alle spalle durante un evento benefico in Sudafrica, ha annunciato su Twitter la sua intenzione di non sporgere denuncia contro il suo assalitore Arnold Schwarzenegger non sporgerà denuncia contro l’uomo che l’ha aggredito sabato 18 maggio durante un evento a scopo benefico a Johannesburg, Sudafrica. “Terminator” ha annunciato la sua decisione su Twitter ...

Cardito - arbitro Aggredito con calci e pugni/ Video Iene : picchiato per una denuncia? : Cardito, arbitro di 20 anni aggredito con calci e pugni: Video Le Iene. picchiato per una denuncia? Il servizio di Nicolò De Devitis.

Stalking - Legnano : Aggredito dalla ex - ossessiva seriale - con l'acido : Lo ha colpito con l'acido al volto, al collo, al torace, all'addome e al braccio, provocandogli ustioni di terzo grado e facendogli rischiare di perdere l'occhio destro. Sta meglio Giuseppe Morgante, operaio di Legnano di 29 anni, che il pomeriggio dello scorso martedì è stato aggredito dalla ex, Sara Antonella Del Mastro, di 38 anni, che gli ha lanciato addosso un bicchiere contenente acido cloridrico. La donna, arrestata per Stalking e lesioni ...

