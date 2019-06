Agente accoltellato a periferia di Roma

Undel Reparto Volanti è statonel primo pomeriggio allana, in zona Tor Bella Monaca. Il poliziotto era intervenuto per sedare una lite familiare quando è stato colpito da un uomo. Soccorso dai colleghi è stato trasportato d'urgenza in ospedale. E' stato dichiarato fuori pericolo. Il feritore è un pregiudicato già noto alle forze dell'ordine: è stato arrestato.(Di venerdì 28 giugno 2019)