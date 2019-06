Affitti brevi per turismo? Ora serve anche il bollino di identificazione

Decreto crescita - ok della Camera : dal salva-Roma alla rottamazione - sconti su sexy shop e stretta su Affitti brevi : Ok alla Camera al Decreto crescita: è stato approvato con 288 voti favorevoli, 181 contrari e 3 astenuti. Ecco le norme che contiene: dalla riapertura della...

Cedolare secca - Affitti brevi e Imu : cosa cambia con il decreto crescita : Eliminata la multa per chi non conferma l’opzione per la tassa piatta alla proroga della locazione. Verso il codice «nazionale» per le locazioni turistiche su Airbnb (e non solo). Aumenta la deducibilità Imu per le imprese...

Nuovo salva-banche : bonus fiscale da mezzo miliardo per le fusioni al Sud Stretta su tassa soggiorno e Affitti brevi : Nuovo emendamento nel DL Crescita: fino a 500 milioni di credito d’imposta per ogni banca che partecipa a una fusione se ha sede in Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il relatore Centemero (Lega): «Rischi di default, situazioni urgenti». La norma vale anche per tutte le imprese, non solo per quelle finanziarie

Immobili : Zorgno (CleanBnB) - 'Affitti brevi valvola ossigeno per mercato' : Roma, 21 mag. (Labitalia) - "In uno scenario in cui i gravami sugli Immobili sono particolarmente o[...]