Adriano Panzironi | Con il mio Movimento Life120 cambierò la medicina Io un

huffingtonpost

(Di venerdì 28 giugno 2019) “Mi interessa il benessere delle persone, per questo mi faranno fuori. Non sono un santone. Cambierò la”, parola del giornalista-guru, divenuto celebre per il suo “” che propugna l’obiettivo longevità., che domenica 30 giugno attende 7mila partecipanti allʼincontro al Palasport dellʼEur, è stato intervistato da La Stampa.“La laurea? Non mi serve. Io non faccio il medico faccio il giornalista scientifico, informo... Faccio sempre riferimento a studi scientifici che confermano quello che dico ... Io non attacco la scienza, attacco ladogmatica ... I miei adepti? Non li chiami così, mi piace chiamarli ‘il popolo’”.Negli anniha portato avanti la sua attività in tv, fino a quando sono giunte una denuncia da parte ...

c_carlo1971 : RT @neXtquotidiano: Adriano #Panzironi e la laurea in medicina che non serve - neXtquotidiano : Adriano #Panzironi e la laurea in medicina che non serve - Noovyis : Un nuovo post (Adriano Panzironi e la laurea in medicina che non serve) è stato pubblicato su Playhitmusic -… -