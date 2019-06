Accadde oggi – 28 giugno 1994 | Salenko show e il record di reti in una singola partita di

Accadde oggi : nel 1980 si consumava uno dei più grandi ‘misteri’ italiani - la strage di Ustica [GALLERY] : Era proprio il 27 giugno quando, nel 1980, si verificava quella che sarebbe passata alla storie come la strage di Ustica: al largo dell’omonima isola un DC-9 della società Itavia precipitò in mare provocando la morte di 81 persone. Come si legge sul sito web realizzato per ricordare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’accaduto “il 27 GIUGNO 1980 parte da Bologna, dall’aeroporto Guglielmo Marconi, il volo Itavia 870 Bologna-Palermo; sono le ...

Accadde oggi – 26 giugno 1954 - Austria-Svizzera : la partita con più reti ad un Mondiale - tra caldo torrido e collassi : Si rinnova il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“. Torniamo indietro al 26 giugno 1954 quando si giocò Austria-Svizzera, tutt’ora la partita con più reti realizzate in una singola gara dei Mondiali. Il quarto di finale disputato in terra elvetica passò alla storia come “L’infuocata battaglia di Losanna“. E’ un caldissimo pomeriggio d’estate, la temperatura supera i ...

Accadde oggi - 26 giugno 2003 : Marc Vivien Foe muore durante la semifinale di Confederations Cup : Si rinnova il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“. Torniamo indietro al 26 giugno 2003 per ricordare una giornata triste per il calcio: moriva, infatti, Marc Vivien Foe. Nato a Yaounde, in Camerun, il 1 maggio del 1975, Foe aveva dipanato la sua carriera in Francia e in Inghilterra: dal Lens al West Ham, dal Lione al Manchester City. Centrocampista difensivo, ma che non disdegnava l’inserimento in ...

Accadde oggi : il 22 giugno 1805 nasceva Giuseppe Mazzini : Giuseppe Mazzini nacque a Genova il 22 giugno 1805: nella storia del Risorgimento e dell’Unità d’Italia rappresentò l’anima rivoluzionaria, laica e repubblicana. Visse la sua intera esistenza da latitante, inseguito dalla polizia di tutt’Europa, organizzando società segrete (La Giovine Italia). Le sue idee e la sua azione politica contribuirono alla nascita dello Stato unitario italiano: le teorie Mazziniane rivestirono ...

Accadde oggi - 22 giugno 2004 : Svezia e Danimarca confezionano un biscotto indigesto per l’Italia : Torna il classico appuntamento con la rubrica “Accadde oggi“. Torniamo indietro al 22 giugno 2004 per ricordare il famoso “biscotto” tra Danimarca e Svezia, che costò l’eliminazione all’Italia all’Europeo del Portogallo. Una rassegna da dimenticare per gli azzurri di Trapattoni. Grandi aspettative alla vigilia di quell’Europeo; un girone C abbordabile sulla carta: Svezia, Danimarca e ...

Accadde oggi - 22 giugno 1986 : Maradona segna il gol del secolo contro l’Inghilterra [VIDEO] : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“. Torniamo indietro al 22 giugno 1986 quando Diego Armando Maradona segnò quello che da molti viene considerato il gol più bello di sempre. Mondiali messicani. Quarti di finale: Argentina-Inghilterra. Al minuto 54, Maradona decide di prendersi la scena. Riceve palla a centrocampo, mezza “ruleta” a liberarsi di due avversari, dribbling interno col ...

Accadde oggi – 19 giugno 1938 - l’Italia si conferma campione del mondo : e quel messaggio di Mussolini… : Torna il classico appuntamento con la rubrica “Accadde oggi“. Torniamo indietro al 1938 quando la Nazionale italiana vinse il suo secondo Mondiale in finale contro l’Ungheria. Gli uomini di Vittorio Pozzo si confermarono campioni del mondo dopo l’edizione del 1934 vinta contro la Cecoslovacchia. Allo stadio Olympique Yves du Manoir, a Parigi, l’Italia passò alla storia, ma ancor di più si ricorderà il ...

Accadde oggi : il 18 giugno 1815 la battaglia di Waterloo - la sconfitta di Napoleone : Fuggito dall’esilio dell’Elba, Napoleone Bonaparte sbarca in Francia e rimette insieme un esercito ancora pronto a seguirlo. Fallita ogni trattativa, decide di attaccare per primo le potenze europee che l’hanno sconfitto due anni prima: il 12 giugno 1815 lascia Parigi e invade il Belgio. Sconfitto il 16 giugno l’esercito prussiano di Blucher a Ligny e affrontati i soldati di Wellington a Quatre Bras, l’esercito di Napoleone arriva in prossimità ...

Accadde oggi - 17 giugno 1970 : la partita del secolo - Italia-Germania 4-3 [VIDEO] : Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “Accadde oggi“. Torniamo indietro al 17 giugno 1970, quando l’Italia fu protagonista insieme alla Germania di quella che è passata alla storia come la partita del secolo. Allo stadio Azteca di Città del Messico, le due squadre regalarono uno spettacolo unico ai 107.412 spettatori della semifinale dei Mondiali. Il Brasile attendeva di conoscere la propria avversaria in ...

Accadde oggi : il 16 giugno 1963 la prima donna nello spazio : Tra il 16 ed il 19 giugno del 1963, Valentina Tereskova compì 48 orbite intorno alla Terra, a bordo della navicella spaziale Vostok 6, diventando la prima donna a raggiungere lo spazio. E’ nata nel 1937 in una famiglia bielorussa. Appassionata paracadutista e grande ammiratrice di Yurij Gagarin, ha superato con merito l’esame di ammissione per la scuola di aspiranti cosmonauti nel 1962. Il lancio del 1963 avvenne dal cosmodromo di ...

Accadde oggi - 13 giugno 1999 : la prima storica promozione in Serie A della Reggina : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per gli appassionati di calcio ma soprattutto per i tifosi della Reggina, sono passati 20 anni infatti dalla prima storica promozione in Serie A del club amaranto. Il 13 giugno è una data cerchiata sul calendario per i tifosi della Reggina, la vittoria per 1-2 sul campo del Torino vale la prima promozione in massima categoria, ...

Accadde oggi : il 13 Giugno 1983 la sonda Pioneer 10 esce fuori dal Sistema Solare : Era il 13 Giugno 1983 quando la sonda spaziale Pioneer 10, lanciata nello spazio il 3 marzo 1972, uscì dal Sistema Solare: fu la prima volta nella storia per un oggetto creato dall’uomo. Da quando ha superato l’orbita di Nettuno, Pioneer 10 ha continuato a viaggiare verso la stella Aldebaran, nella costellazione del Toro, distante 65 anni luce: purtroppo non sapremo mai se riuscirà a raggiungerla, sia perché l’ultimo contatto ...

Accadde oggi : il 13 Giugno 323 a.C. moriva Alessandro Magno : Macedone di nascita, Alessandro Magno dominò la Grecia, culla della civiltà occidentale, e fu un conquistatore e un abile stratega. Sconfisse il re persiano Dario III in una serie di battaglie (Isso, Gaugamela e Arbela) conquistando l’Asia minore e gran parte dell’Oriente allora conosciuto e spingendosi fino al Gange. Fu un eroe temerario, affrontò senza timori le sfide più impossibili, fu generoso ma a volte anche impietosamente ...

Accadde oggi - 13 giugno 1974 : la scoperta del ‘totaalvoetbal’ - l’Olanda regala spettacolo : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica Accadde oggi, giornata importante per gli appassionati di calcio. L’Olanda degli anni ’70 rappresenta il massimo esempio di un’epoca vincente, si trattava di uno stile di gioco che ha stravolto il modo di pensare del mondo del calcio, sono passati 45 anni dall’inizio dei Mondiale del 1974 che ha consacrato gli Orange. Rinus Michels definì il il concetto di ...