A Roma funziona solo ciò che non finisce in mano a Raggi | il caso aeroporto

Roma - arrestato imprenditore grazie all’infiltrato sotto copertura : ha cercato di corrompere un funzionario delle dogane : Per la prima volta dall’entrata in vigore della legge Spazzacorrotti, approvata dal Parlamento alla fine del 2018, una operazione sotto copertura contribuisce in maniera determinante a un arresto. A Roma, un tentativo di corruzione a un funzionario delle dogane undercover ha permesso alla Squadra Mobile di arrestare un imprenditore e il suo intermediario. Ciro Laurenza, 58 anni della provincia di Napoli, e Enzo Cesarini, 47 anni, speravano ...

Csm - il procuratore di Milano Greco : “Sconcertati dalle logiche di funzionamento della burocrazia Romana” : “Un mondo che non ci appartiene, che non appartiene soprattutto ai magistrati del Nord, e che vive negli alberghi e nelle retrovie della burocrazia romana“. Parola di Francesco Greco, procuratore capo di Milano che in questo modo ha ricordato Walter Mapelli, l’ex procuratore di Bergamo morto ad aprile dopo una lunga malattia. Il riferimento del capo degli inquirenti milanesi è per l’inchiesta che ha travolto il Consiglio ...

Roma - incendio agli studi Sky su via Salaria : evacuato il palazzo. SkyTg24 non funziona Video : Un incendio si è sviluppato a Roma, in via Salaria, nella sede degli studi Sky. La palazzina è stata evacuata, come riporta Tele Radio Stereo, che ha sede accanto all'edificio Sky...