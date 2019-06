A Roma c' è un reale rischio sanitario per il collasso della raccolta rifiuti?

Da Acireale a Expo - la startup Ammu porta la vera granita a Roma e Milano : Roma, 4 giu. (Labitalia) - Ammu, giovane start up che da Milano, passando per Expo, ha portato a R[...]

Montino : Raggi non ha preso bene mia proposta su stadio Roma - alternativa Fiumicino è reale : Roma – Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, e’ intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione ‘Cosa succede in citta”, condotta da Emanuela Valente. Ha parlato della sua proposta di costruire lo stadio della Roma a Fiumicino. “Un mese fa ho incontrato nel mio ufficio tre dirigenti della Roma. Hanno voluto sapere in cosa consistesse la proposta che avevo messo in campo. L’hanno ritenuta interessante, ...

Calcio : Roma. fronde interne - società quadro distorto e non reale : Calcio, AS Roma desidera prendere le distanze dalla ricostruzione apparsa sulle pagine sportive della Repubblica in data odierna.

Il principe Harry e l'austerity reale : ?beccato" in partenza da Roma su un volo di linea : Altro che voli di Stato, jet privati, mezzi blindati e guardie del corpo: il principe Harry, per il suo breve soggiorno a Roma, ha scelto di utilizzare un comune volo di linea. La notizia è...

LIVE Federer-Coric - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : ottavi in tempo reale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis tra Roger Federer e Borna Coric. Sulla terra rossa del Foro Italico va in scena il secondo impegno della giornata per lo svizzero, il quale in mattinata si è sbarazzato abbastanza agevolmente del portoghese Joao Sousa per 6-4 6-3 in 81 minuti di gioco nella sua prima partita a Roma dopo tre anni. Il fuoriclasse elvetico ...

Roma-Juventus: il commento FINALE Doveva vincere e ha vinto. La Roma di Claudio Ranieri ha messo in campo più testa e cuore rispetto agli avversari. Fattori chiave, decisivi nel calcio, che hanno fatto la differenza. La Juventus, sia chiaro, nel primo tempo ha messo in campo un'intensità di gioco ottima a schiacciare nel palleggio ...

Roma-Juventus: secondo tempo 92′ GOOOOOOOOOOOOL! IL RADDOPPIO DELLA ROMA, DZEKO! CONTROPIEDE PERFETTO GESTITO DA UNDER, CHE UNA VOLTA ENTRATO IN AREA SERVE IL BOSNIACO SOLO AL CENTRO, CHE A TU PER TU COL PORTIERE INFILA IN RETE! 91′ Giallo per Kolarov: intervento in ritardo su Cuadrado che gli costa il cartellino. 90′ ...

Roma-Juventus: secondo tempo 83′ Ancora la Roma: Dzeko servito sulla sinistra da Zaniolo mette al centro un tiro cross, con Under troppo indietro per ricevere il pallone. 79′ GOOOOOOOOOOOOOOOOL! IL VANTAGGIO DELLA ROMA, FLORENZI! DZEKO DAL LIMITE DELL'AREA SERVE CON UN FILTRANTE FLORENZI, CHE DALLA DESTRA SI ACCENTRA E CON UNO ...

Roma-Juventus: primo tempo 7′ Che occasione per la Juventus! Contropiede perfetto dei bianconeri condotto da Dybala, che con un filtrante al limite dell'area serve la corsa di Cuadrado sulla destra. Il colombiano calcia addosso a Mirante, che è bravo a mettere il pallone in angolo. 6′ Ottima percussione palla al piede di Zaniolo ...

Roma-Juventus Big match in programma nella 36a giornata della Serie A 2018/2019 è Roma-Juventus, che si disputerà Domenica 12 maggio 2019 alle ore 20.30 allo Stadio Olimpico in Roma. Roma-Juventus: le formazioni ROMA (4-3-3): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, Pellegrini; Kluivert, Dzeko, El Shaarawy Allenatore: Ranieri JUVENTUS ...