A Castellammare del Golfo un mare cristallino da paradiso | boom di turisti

direttasicilia

(Di venerdì 28 giugno 2019)delè un paese strategico per chi vuole andare in vacanza nella bellissima zona del Trapanese. Una spiaggia lunga e dorata e un mar pulito efanno diuna meta molto amata dai siciliani. Il centro in provincia di Trapani è il punto di partenza di tantissime gite nel Trapanese viae via terra e ha conosciuto negli ultimi anni un grandeco. Lo dimostrano i ricavi della tassa di soggiorno: secondo i dati dell’assessorato al Turismo nel 2018 sono stati riscossi 185 mila euro più o meno quanto nel 2017. Una cifra indicativa di un movimento di presenze interessante.è d’altronde la base ideale per le escursioni verso lo Zingaro e le altre bellissime spiagge. Una tra tutti quella di San Vito lo Capo eletta la spiaggia più bella d’Italia da Legambiente. Via terra oppure con un meraviglioso tour viain ...

toninoscala : Castellammare - L'operato del sindaco? «Cronaca di un flop annunciato» - StabiaChannel : #PoliticaLavoro #Castellammare - L'operato del sindaco? «Cronaca di un flop annunciato» LEGGI LA NEWS:… - tvoggi : PERCEPISCE LA PENSIONE DEL FIGLIO DECEDUTO DA UN ANNO. DENUNCIATO PER TRUFFA ALL’INPS L’attività di servizio, svolt… -