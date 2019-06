huffingtonpost

(Di venerdì 28 giugno 2019) Tedesca e di buona famiglia (che non è una colpa, sia chiaro).Cittadina del mondo con la casa in Inghilterra comprata dai genitori (che è un bel gesto da ammirare).Sinceramente e appassionatamente impegnata dalla parte dei migranti, fino al punto di sfidare le leggi e rischiare l’arresto (il che dimostra coraggio e determinazione).Rackete (la capitana di nave Sea Watch) è l’alleato perfetto di Matteo Salvini,e di tutti i sovranisti d’Europa (e del mondo intero).Per questo il movimento politico del Capitano dovrebbe insignirla di unaad honorem, ringraziandola nei secoli dei secoli.infatti interpreta perfettamente il suo ruolo di minoranza (in Italia diremmo alla Gad Lerner) che gode di grandi consensi nella comunità colta e benestante, ma che funziona a meraviglia per far imbufalire la maggioranza (netta) ...

GiorgioAntonel1 : RT @Virus1979C: Carola Rackete (la capitana di nave Sea Watch) è l’alleato perfetto di Matteo Salvini, della Lega e di tutti i sovranisti d… - marcop842 : RT @vanabeau: Chissà se ai tempi scrivevano così anche per chi salvava gli ebrei ... 'A Carola la tessera 'gold' della Lega' - _kuball_ : RT @Virus1979C: Carola Rackete (la capitana di nave Sea Watch) è l’alleato perfetto di Matteo Salvini, della Lega e di tutti i sovranisti d… -