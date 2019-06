4 italiani su 5 vorrebbero un’auto elettrica

wired

(Di venerdì 28 giugno 2019) A sorpresa è un plebiscito: più di quattrosu cinqueacquistare. È il dato più emblematico del sondaggio condotto da Ecu Testing su un campione di 1000 guidatori distribuiti su tutta Italia. Esito abbastanza sorprendente anche considerando che soltanto un cittadino su 100 oggi possiede un veicolo elettrico. E pensare che lo scopo della ricerca era individuare le ragioni per cui le vetture elettriche (EV) siano ancora poco utilizzate nel nostro paese. Evidentemente glicominciano ad avere una percezione sempre più netta dei benefici che accompagnano l’utilizzo di questi veicoli. Ma vediamo nel dettaglio un po’di numeri di questo sondaggio. L’82% degli intervistati (come detto 4 su 5) comprerebbema solo l’1% già la possiede. I motivi principali per acquistare una macchinatra i più citati sono: il rispetto ...

