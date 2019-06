3700 euro al mese per fare la babysitter vestita da principessa Disney | come candidarsi

caffeinamagazine

(Di venerdì 28 giugno 2019)cercasi. Se siete in cerca di un impiegobaby sitter part-time potreste trovarlo in una casa di Brookmans Park, nella contea di Hertfordshire, in Inghilterra, dove i genitori di due gemelle offrono circa 46milaall’anno per occuparsi delle figlie, 3.700al mese, purché si siate disposti a farlo vestendo i panni delle classiche Cenerentola, Biancaneve, Belle e delle più moderne eroine Rapunzel, Moana e Merida. Che questo sia o meno il vostro lavoro “dei sogni”, un’offerta del genere potrebbe aiutarvi quanto meno a considerarlo.detto non si tratta di lavorare in un parco tematico né di recitare davanti ad una platea, ma di indossare gli abiti delle più note principesseper far felici due bambine di soli cinque anni che abitano nella contea di Hertfordshire, nell’Inghilterra Orientale. Davvero un lavoro ‘’da favola’’, ...

