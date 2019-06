12 motivi per scoprire Gran Canaria | Tenerife e le gemme della Macaronesia

Sciopero treni e aerei luglio 2019 : date e motivi della protesta : Sciopero treni e aerei luglio 2019: date e motivi della protesta Previste due mobilitazioni sindacali per fine luglio nel settore trasporti. Ad annunciarle i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil: interessata la mobilità locale e autostradale ma anche treni e aerei. Conad compra Auchan, ultime notizie: sindacati chiedono garanzie 24 e 26 luglio: prima stop a trasporto pubblico e ferrovie poi agli aerei In realtà, il prossimo 24 ...

Puro lino : tutti i buoni motivi per eleggerlo il tessuto dell’estate : Federica TosiEquipmentTibiPop & SukiLe KashaNicholasGiuliva Heritage CollectionMansur GavrielFrameTWINSET MilanoL'AgenceStaudUlla JohnsonCult GaiaBelizeInnika ChooRaeyH&MGioia BiniZeus + DioneThree Graces LondonTheoryLisa Marie FernandezWiggy Kit& Other StoriesZaraAcne StudiosSono tanti i motivi per amarlo. Innanzitutto è il più resistente tra i tessuti naturali. E poi è fresco (ci aiuta a contrastare l’afa estiva), è bello ...

Chiavari - ex pentito Pino è stato ucciso per motivi economici. Presunto assassino arrestato grazie un a perito sordomuto : Non è legata a vendette di mafia la morte del collaboratore di giustizia Orazio Pino, ucciso a Chiavari il 23 aprile scorso con un colpo di pistola. Il 70enne, che era stato un uomo della cosca del boss di Catania Benedetto Santapaola, è stato ucciso per motivi passionali ed economici: nella notte gli investigatori della Squadra Mobile di Genova hanno arrestato per la sua morte Sergio Tiscornia, operaio di 50 anni, fidanzato di Adriana ...

5 motivi per cui una serie discutibile come Merlin era tanto amata : Dal Signore degli anelli a Game of Thrones, il fantasy spopola al cinema e sul piccolo schermo, spesso con storie che sono trasposizioni letterarie di best seller odierni. La serie di Bbc Merlin, invece, attinge all’epica, alle narrazioni tra realtà e leggenda ispirate alle gesta di re Artù e dei cavalieri della Tavola rotonda. Lo show britannico, che debuttava il 21 giugno di dieci anni fa sulla Nbc americana dopo il successo in patria, ha ...

Corbo : “Davvero pensate ADL che spende 40 mln per far felice Ancelotti? Sono 3 i motivi dietro tanta determinazione” : Corbo: “Davvero pensate ADL che spende 40 mln per far felice Ancelotti? Sono 3 i motivi dietro tanta determinazione” Antonio Corbo sottolinea e commenta la determinazione di ADL nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’. “Alla svolta dei quindici anni, il calcio riscopre Aurelio De Laurentiis. Non è più l’ansioso presidente seduto accanto a Pierpaolo Marino, preoccupato di imparare tutto e subito, ...

Kean fuori con il Belgio per motivi disciplinari Belgio-Italia - la diretta : 1-3 : L'attaccante della Juventus e Zaniolo (squalificato) puniti dal c.t. Di Biagio per un ritardo a una riunione. Agli azzurrini serve la vittoria e potrebbe non bastare

Under 21 - caso Kean : l’Italia col Belgio senza il bianconero - escluso per motivi disciplinari : Kean e Zaniolo. Inseparabili fuori dal campo, prima con la Nazionale dei grandi e, adesso, nell’Under 21. Il problema è che sono inseparabili anche quando si tratta di non rispettare le regole. Così accade che, a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida che deciderà le sorti degli azzurrini all’Europeo, Kean venga spedito in panchina per motiv...

Kean fuori da Italia-Belgio per motivi disciplinari La partita in diretta : 0-1 : L'attaccante della Juventus e Zaniolo (squalificato) puniti dal c.t. Di Biagio per un ritardo a una riunione. Agli azzurrini serve la vittoria e potrebbe non bastare

Dimissioni Tranchina : ringrazio sindaca e colleghi - via per motivi prettamente personali : Roma – “Voglio ringraziare la sindaca, tutti i miei colleghi, gli assessori e tutti i dipendenti. La decisione di dimettermi da consigliere comunale di Roma Capitale e’ stata ampiamente ponderata ed e’ legata a motivi esclusivamente personali perche’, nell’ottica di un’azione politica efficace e continua, e’ per me diventato troppo oneroso conciliare gli impegni lavorativi e familiari con la carica ...

5 motivi per cui avere piante grasse in casa fa bene alla salute : avere delle piante grasse in casa apporta moltissimi benefici alla nostra salute. Scopri perché dovresti immediatamente...

Istat : “31 - 5% delle donne non cerca un lavoro per motivi legati a maternità o cura. Colpa del welfare familista” : Per le donne continua ad essere difficile conciliare l’attività lavorativa con quella di cura. A metterlo nero su bianco è l’Istat nel rapporto 2019, presentato oggi a Montecitorio, secondo cui la posizione debole delle donne nel mercato del lavoro è uno dei punti critici per lo sviluppo dell’Italia. I numeri parlano chiaro: nel 2018, il 31,5 per cento delle donne tra i 25 e i 49 anni senza lavoro non cerca o non è disponibile ...

Mi vedete dimagrita per ovvi motivi! Giulia Salemi sta ancora male per Francesco Monte : La modella italopersiana si è buttata anima e corpo nel lavoro dopo la rottura con Francesco Monte. I fan però hanno notato una sua repentina perdita di peso, fatto che ha spinto la Salemi a spiegare la situazione sui social. Dalla fine della storia d’amore con Francesco Monte, Giulia Salemi si è buttata a capofitto nel lavoro, sempre più impegnata con brand e campagne pubblicitarie. Come lei stessa ha spiegato attraverso i social ...

Perché il cane morde : motivi e rimedi : Sembra una domanda banale, se pensiamo al Perché il cane morde in occasioni in cui ha esplicite ragioni per farlo come ad esempio se c’è un ladro, se qualcuno aggredisce il suo padrone oppure se si deve difendere lui stesso “in persona”. Ci sono però delle volte in cui, lo posso testimoniare, il cane morde e non si capisce Perché, sembra quasi per affetto o per gioco, ma non è del tutto piacevole anche se è armato di buone intenzioni. ...

Spagna - Luis Enrique lascia la panchina della Nazionale : “motivi personali” : Luis Enrique non è più l’allenatore della Nazionale spagnola. Dopo le anticipazioni dei quotidiani As e Marca, l’annuncio ufficiale è arrivato in una conferenza stampa il presidente della federcalcio iberica Luis Rubiales. Ha spiegato che alla base della decisioni ci sono “importanti motivi personali“. L’ex tecnico di Roma e Barcellona verrà sostituito per il momento dal suo vice Robert Moreno, al primo incarico da ...