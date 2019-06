WWE – Eric Bischoff e Paul Heyman al potere | saranno i nuovi direttori esecutivi di

sportfair

(Di giovedì 27 giugno 2019) La WWE ha annunciato la nomina di due cariche importanti all’interno dei suoi roster:sarà direttore esecutivo di SmackDown,quello di RAW Tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la WWE ha reso nota un’importante notizia in grado di cambiare le dinamiche interne ai propri show. Due figure d’esperienza e soprattutto di grande competenza in materia di wrestling ricopriranno dei ruoli di primo piano a SmackDown e RAW.torna ufficialmente in WWE con il ruolo di direttore esecutivo dello show blu, mentresarà il direttore esecutivo dello show rosso. Singolare come, a roster invertiti, i due siano stati i GM simbolo del boom WWE degli anni 2000.L'articolo WWE –aldi SmackDown e RAW SPORTFAIR.

