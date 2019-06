Volleyball Nations League | domani scatta l’ultimo round | esordio contro il Canada per

sportfair

(Di giovedì 27 giugno 2019) La Nazionale italiana maschilesfida ilnel match d’del quintodellaPrende il viadella. La quinta settimana sarà cruciale per stabilire le prime cinque posizioni in classifica generale e, quindi, quali squadre accederanno alla Final Six che si terrà a Chicago dal 10 al 14 luglio. Al termine dei primi quattro weekend di gare gli azzurri sono al 5° posto in classifica,che garantisce l’accesso alla prossima fase della competizione, con all’attivo 8 vittorie per un totale di 25 punti. Nel Nilson Nelson Gymnasium (che ha una capienza di 11000 spettatori) di Brasilia l’Italia sfiderà, nell’ordine,(8° posto 7 V 20 Pt 9), Francia (4° posto 9 V, 28 Pt) e Brasile (1° posto 11 V 30 Pt). Oltre agli scontri diretti che vedranno impegnati gli azzurri, per la ...

