Volley | Nations League 2019 | le partite dell’Italia contro Canada | Francia e Brasile

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) L’Italia scenderà in campo a Brasilia () nel weekend del 28-30 giugno per disputare l’ultima tappa delladimaschile. Gli azzurri occupano attualmente il quinto posto in classifica generale e sono ancora in corsa per la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale ma serviranno necessariamente delle vittorie in questo fine settimana perché la Polonia che insegue dovrebbe avere vita facile nei propri appuntamenti. I ragazzi del CT Chicco Blengini esordirannoilin un match da vincere a tutti i costi, poi saranno chiamati da uno sdiretto da brividilae chiuderanno la propria avventurailpadrone di casa. Simone Giannelli, Gabriele Nelli e Matteo Piano non saranno della partita. Serviranno dunque delle prestazioni di lusso da parte dei tanti giovani chiamati in causa ...

sportface2016 : #VolleyballNationsLeague, al via le final six: le convocate azzurre - OA_Sport : Volley femminile, Nations League 2019: le convocate dell’Italia per la Final Six. Torna Paola Egonu, presente Folie - sportface2016 : #VolleyballNationsLeague - I convocati dell'Italia per la quinta tappa -