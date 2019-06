Volley | Nations League 2019 | Italia in Brasile a caccia della Final Six | weekend da

Volley - Nations League 2019 : le partite dell’Italia contro Canada - Francia e Brasile. Programma - orari e tv : L’Italia scenderà in campo a Brasilia (Brasile) nel weekend del 28-30 giugno per disputare l’ultima tappa della Nations League 2019 di Volley maschile. Gli azzurri occupano attualmente il quinto posto in classifica generale e sono ancora in corsa per la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale ma serviranno necessariamente delle vittorie in questo fine settimana perché la Polonia che insegue dovrebbe avere ...

Volleyball Nations League - l’Italia pronta per la Final Six di Nanchino : ecco le azzurre convocate dal ct Mazzanti : E’ stata diramata la lista delle quattordici atlete convocate dal ct Mazzanti per la Final Six di Volleyball Nations League in programma a Nanchino Il commissario tecnico Davide Mazzanti ha scelto le quattordici azzurre che prenderanno parte alla Final Six della Volleyball Nations League 2019, in programma a Nanchino dal 3 al 7 luglio. Rispetto all’ultima tappa di Ankara, due sono le novità nell’Italia: il rientro di ...

Volley femminile - Nations League 2019 : le convocate dell’Italia per la Final Six. Torna Paola Egonu - presente Folie : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la Final Six della Nations League 2019 che andrà in scena a Nanchino (Cina) dal 3 al 7 luglio. Le azzurre sono state inserite nella Pool A insieme a Cina e Turchia, le prime due classificate accederanno alle semiFinali dove incroceranno le migliori due compagini provenienti dall’altro raggruppamento (USA, Brasile, Polonia). Le vicecampionesse ...

Volley - Nations League 2019 : i convocati dell’Italia per la tappa in Brasile. Assenti Giannelli e Piano : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per l’ultima tappa della Nations League che andrà in scena nel weekend del 28-30 giugno a Brasilia. Gli azzurri affronteranno nell’ordine Canada, Francia e Brasile: tre partite fondamentali per la qualificazione alle Final Six del prestigioso torneo internazionale, la nostra Nazionale occupa attualmente il quinto posto in classifica generale ...

Volleyball Nations League - la Nazionale maschile in partenza per il Brasile : ufficializzata la lista dei convocati : Il ct Blengini ha convocato quattordici azzurri per il quinto round della Volleyball Nations League in programma in Brasile Oggi pomeriggio alle 18.30 i 14 atleti della Nazionale Seniores maschile convocati per il 5 round della Volleyball Nations League partiranno per raggiungere Brasilia, dove incontreranno Francia, Canada e Brasile. Questi gli azzurri convocati dal CT Gianlorenzo Blengini: Luca Spirito, Riccardo Sbertoli, Giulio Pinali, ...

Volley - Nations League 2019 : Italia - la Final Six è appesa a un filo. Ultimo weekend decisivo - tutti gli scenari : L’Italia è in piena corsa per la qualificazione alla Final Six della Nations League 2019 di Volley maschile ma la situazione si è complicata terribilmente dopo le sconfitte contro Argentina e Polonia. Il fine settimana dell’Allianz Cloud di Milano, iniziato benissimo col 3-0 rifilato alla Serbia, non si è sviluppato poi nel migliore modo possibile e così gli azzurri sono rimasti fermi a quota 8 vittorie (25 punti) al quinto posto in ...

Volleyball Nations League maschile – Gli azzurri cedono alla Polonia dopo un tie-break infinito : Volleyball Nations League: l’Italia combatte fino all’ultima palla e cede alla Polonia dopo un tiebreak infinito Serve un tiebreak infinito (23-25) per decidere la vincente della sfida tra Italia e Polonia. Sono gli azzurri a cedere 2-3 (25-23, 22-25, 25-23, 21-25, 23-25) dopo una serie infinita di match point annullati dall’una e dall’altra parte. Restano la bellezza di una partita infinita (durata quasi 3 ore) e il rammarico del ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Polonia 2-3. Le dichiarazioni degli azzurri al sito federale : L’Italia ha perso per 2-3 contro la Polonia nella gara di questa sera della Nations League di Volley, al termine di una partita lunghissima e durissima col quinto set arrivato ai 25 punti. Di seguito le dichiarazioni degli azzurri rilasciate a fine gara al sito federale. SIMONE GIANNELLI: “E’ stato un peccato, abbiamo avuto le nostre occasioni in una partita che è stata davvero bellissima. Abbiamo commesso delle ingenuità che poi ad alto ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Polonia 2-3 - non basta il cuore degli azzurri. La seconda sconfitta allontana la Final Six : La seconda sconfitta consecutiva della Nazionale italiana nella Nations League 2019 di Volley maschile arriva ad opera della Polonia. La formazione campione del mondo in carica ha avuto la meglio al termine di una battaglia infinita con il punteggio Finale di 3-2, aggiudicandosi un tiebreak leggendario concluso sul 25-23 in favore dei polacchi. Rispetto alla partita contro l’Argentina, gli azzurri hanno messo in campo una prestazione di ...

LIVE Italia-Polonia 2-3 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : sconfitta per gli azzurri al termine di un tiebreak infinito : CLICCA QUI PER AGGIORNATA LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! La prestazione della formazione di Blengini è stata comunque di assoluto valore, peccato per qualche passaggio a vuoto nei momenti più delicati e per la conclusione amara. Difficile trovare un elemento che non abbia giocato al meglio nella metà campo italiana. Si conclude con una sconfitta questa ...

LIVE Italia-Polonia 2-2 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 21-25 - arriva la replica polacca e si va al tiebreak! : CLICCA QUI PER AGGIORNATA LA DIRETTA LIVE 4-5 Muzaj replica con lo stesso colpo, poco incisivo il servizio azzurro 4-4 Pinali in diagonale attacca ancora con successo 3-4 Servizio fuori misura di Lavia 3-3 Lavia perfetto con il mani fuori, punto a punto 2-3 Kwalek d’astuzia beffa il muro italiano 2-2 Sbaglia Kochanowski dai nove metri 1-2 Kochanowski con il primo tempo, ricezione impeccabile 1-1 Lavia colpisce in pieno il ...

LIVE Italia-Polonia 2-1 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 3-8 - scatto degli ospiti in avvio di quarto set : CLICCA QUI PER AGGIORNATA LA DIRETTA LIVE 9-9 MUZAJ SBAGLIA! SCAMBIO INFINITO! Timeout Heynen 8-9 ACEEEEEEEE GIANNELLI! 7-9 Antonov in diagonale! Splendida la finta di Russo! 6-9 Russo scomposto a muro commette invasione 6-8 RUSSO IN CONTRATTACCO! ECCO LA REAZIONE AZZURRA! 5-8 MURO ANTONOV SU MUZAJ! 4-8 Errore al servizio per gli ospiti 3-8 Mani fuori di Kwolek, Polonia in controllo al primo timeout tecnico del quarto ...

LIVE Italia-Polonia 2-1 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 25-23 - magia di Giannelli e azzurri di nuovo avanti! : CLICCA QUI PER AGGIORNATA LA DIRETTA LIVE 1-5 Muzaj con uno splendido pallonetto, Blengini ferma subito il gioco 1-4 Piano non si intende con Giannelli, la Polonia prova ad allungare 1-3 Kochanowski a segno con il primo tempo 1-2 magia di Giannelli che ad una mano trova Pinali 0-2 Pinali non passa e Muzaj attacca in diagonale con successo 0-1 Kwolek si iscrive subito a referto appena entrato INIZIO QUARTO SET, al servizio la ...