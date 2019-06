oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) La FIVB ha comunicato ilagonistico per la stagione, incentrata sulle Olimpiadi che andranno in scena adal 24 luglio al 9 agosto. L’anno solare incomincerà con gli ultimi tornei di qualificazione ai Giochi, l’appuntamento è dal 6 al 12: saranno su base continentale (5 per gli uomini, altrettanti per le donne) e ciascuno assegnerà un pass per la rassegna a cinque cerchi. La Nations League scatterà il 19 maggio per le donne e il 22 maggio per gli uomini, la fase preliminare si concluderà entro il 21 maggio mentre le due Final Six si disputeranno in contemporanea dal 1° al 5 luglio (uomini negli USA, donne in Cina). I campionati nazionali non potranno incominciare prima del 15 settembreed è stato creato un gruppo di lavoro per stilare unpiù consono con le esigenze degli atleti in vista del prossimo quadriennio....

OA_Sport : Volley, definito il calendario 2020: qualificazioni olimpiche a gennaio, Tokyo in estate. Stop ai campionati fino a… - citynowit : “Definito quasi completamente il roster di mister Juan Manuel Cichello ” - ansacalciosport : Volley rosa, Italia in campo il 4 luglio. Definito il calendario delle Finals Six in Cina | #ANSA -